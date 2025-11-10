|date
|zone
|indice
|période
|11/11/2025
|Allemagne
|Indice ZEW
|novembre
|12/11/2025
|Allemagne
|Indice des prix
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|13/11/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|octobre
|France
|Taux de chômage
|3T
|Royaume Uni
|PIB - 1e estimation
|3T
|Royaume Uni
|Production industrielle
|septembre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|septembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|14/11/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|septembre
|France
|Indice des prix
|octobre
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|3T
|Europe UEM
|Balance commerciale
|septembre
|Espagne
|Indice des prix
|octobre
|17/11/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|novembre
|18/11/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|octobre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|octobre
|19/11/2025
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|octobre
|Etats-Unis
|Permis de construire
|octobre
|Royaume Uni
|Indice des prix
|novembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|20/11/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|octobre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|novembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|21/11/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|novembre
|France
|PMI - préliminaire
|novembre
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|novembre
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|novembre
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|novembre
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|novembre
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|novembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
10/11/2025
A lire aussi
-
(Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite
-
Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite
-
(AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
