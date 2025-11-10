 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,50
+1,17%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:20

date zone indice période
11/11/2025 Allemagne Indice ZEW novembre
12/11/2025 Allemagne Indice des prix octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
13/11/2025 Etats-Unis Indice des prix octobre
France Taux de chômage 3T
Royaume Uni PIB - 1e estimation 3T
Royaume Uni Production industrielle septembre
Royaume Uni Balance commerciale septembre
Europe UEM Production industrielle septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
14/11/2025 Etats-Unis Prix à la production octobre
Etats-Unis Ventes de détail octobre
Etats-Unis Stocks des entreprises septembre
France Indice des prix octobre
Europe UEM PIB - estimation rapide 3T
Europe UEM Balance commerciale septembre
Espagne Indice des prix octobre
17/11/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York novembre
18/11/2025 Etats-Unis Prix à l'importation octobre
Etats-Unis Production industrielle octobre
19/11/2025 Etats-Unis Mises en chantier octobre
Etats-Unis Permis de construire octobre
Royaume Uni Indice des prix novembre
Europe UEM Prix à la consommation octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
20/11/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board octobre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie novembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
21/11/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan novembre
France PMI - préliminaire novembre
Europe UEM PMI - préliminaire novembre
Royaume Uni PMI - préliminaire novembre
Etats-Unis PMI - préliminaire novembre
France Enquête de conjoncture dans l'industrie novembre
Royaume Uni Ventes de détail novembre
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • Les ETF monétaires mieux que les livret ? ( Crédits photo: © photoopus - stock.adobe.com)
    Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?
    information fournie par Moneyvox 10.11.2025 08:10 

    Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    A suivre aujourd'hui... Vallourec
    information fournie par AOF 10.11.2025 08:08 

    (AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat d'Ohio, aux Etats-Unis. Cette initiative stratégique s'inscrit dans un engagement ... Lire la suite

  • LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank