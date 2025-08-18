Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|18/08/2025
|Europe UEM
|Balance commerciale
|juin
|19/08/2025
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|juillet
|Etats-Unis
|Permis de construire
|juillet
|20/08/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Royaume Uni
|Indice des prix
|juillet
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|juillet
|21/08/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|juillet
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|août
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|juillet
|France
|PMI - préliminaire
|août
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|août
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|août
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|22/08/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|juillet
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|août
|Allemagne
|PIB - 2e estimation
|2T
|25/08/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|juillet
|Allemagne
|Indice Ifo
|août
|26/08/2025
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|août
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|août
|27/08/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|28/08/2025
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|2T
|France
|Confiance dans l'industrie
|août
|France
|Confiance des ménages
|août
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|août
|Allemagne
|Confiance des ménages
|août
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|29/08/2025
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|juillet
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|août
|France
|Indice des prix - provisoire
|août
|France
|Prix à la production industrielle
|juillet
|France
|PIB - 2e estimation
|2T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|juillet
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|août
|Allemagne
|Taux de chômage
|août
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|août
