Calendrier statistiques sur 15 jours

information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 07:15

date zone indice période
18/08/2025 Europe UEM Balance commerciale juin
19/08/2025 Etats-Unis Mises en chantier juillet
Etats-Unis Permis de construire juillet
20/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Royaume Uni Indice des prix juillet
Europe UEM Prix à la consommation juillet
21/08/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juillet
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie août
Etats-Unis Ventes de logements anciens juillet
France PMI - préliminaire août
Europe UEM PMI - préliminaire août
Royaume Uni PMI - préliminaire août
Etats-Unis PMI - préliminaire août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
22/08/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet
France Enquête de conjoncture dans l'industrie août
Allemagne PIB - 2e estimation 2T
25/08/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs juillet
Allemagne Indice Ifo août
26/08/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables juillet
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board août
France Enquête de conjoncture auprès des ménages août
27/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
28/08/2025 Etats-Unis PIB - 2e estimation 2T
France Confiance dans l'industrie août
France Confiance des ménages août
Allemagne Confiance dans l'industrie août
Allemagne Confiance des ménages août
Espagne Confiance dans l'industrie août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
29/08/2025 Etats-Unis Revenus des ménages juillet
Etats-Unis Dépenses des ménages juillet
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août
France Indice des prix - provisoire août
France Prix à la production industrielle juillet
France PIB - 2e estimation 2T
France Dépenses de consommation des ménages juillet
Allemagne Indice des prix - préliminaire août
Allemagne Taux de chômage août
Allemagne Demandeurs d'emploi août
