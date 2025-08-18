Calendrier statistiques sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 07:15









date zone indice période 18/08/2025 Europe UEM Balance commerciale juin 19/08/2025 Etats-Unis Mises en chantier juillet Etats-Unis Permis de construire juillet 20/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire Royaume Uni Indice des prix juillet Europe UEM Prix à la consommation juillet 21/08/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board juillet Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie août Etats-Unis Ventes de logements anciens juillet France PMI - préliminaire août Europe UEM PMI - préliminaire août Royaume Uni PMI - préliminaire août Etats-Unis PMI - préliminaire août Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 22/08/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet France Enquête de conjoncture dans l'industrie août Allemagne PIB - 2e estimation 2T 25/08/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs juillet Allemagne Indice Ifo août 26/08/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board août France Enquête de conjoncture auprès des ménages août 27/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 28/08/2025 Etats-Unis PIB - 2e estimation 2T France Confiance dans l'industrie août France Confiance des ménages août Allemagne Confiance dans l'industrie août Allemagne Confiance des ménages août Espagne Confiance dans l'industrie août Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 29/08/2025 Etats-Unis Revenus des ménages juillet Etats-Unis Dépenses des ménages juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août France Indice des prix - provisoire août France Prix à la production industrielle juillet France PIB - 2e estimation 2T France Dépenses de consommation des ménages juillet Allemagne Indice des prix - préliminaire août Allemagne Taux de chômage août Allemagne Demandeurs d'emploi août

