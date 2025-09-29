Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|29/09/2025
|France
|Confiance dans l'industrie
|septembre
|France
|Confiance des ménages
|septembre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|septembre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|septembre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|septembre
|30/09/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|septembre
|Royaume Uni
|PIB - 2e estimation
|2T
|France
|Indice des prix - provisoire
|septembre
|France
|Prix à la production industrielle
|août
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|août
|Allemagne
|Taux de chômage
|septembre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|septembre
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|septembre
|01/10/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|septembre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|septembre
|France
|IDA Manufacturier
|septembre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|septembre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|septembre
|02/10/2025
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Europe UEM
|Taux de chômage
|août
|03/10/2025
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|septembre
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|septembre
|Etats-Unis
|ISM services
|septembre
|France
|Production industrielle
|août
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|août
|France
|IDA des services
|septembre
|Europe UEM
|IDA des services
|septembre
|Royaume Uni
|PMI des services
|septembre
|06/10/2025
|Europe UEM
|Vente de détail
|août
|07/10/2025
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|août
|France
|Balance commerciale
|août
|France
|Balance des paiements
|août
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|août
|08/10/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Allemagne
|Production industrielle
|août
|09/10/2025
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Allemagne
|Balance commerciale
|août
|10/10/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|octobre
