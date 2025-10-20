Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|20/10/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|septembre
|22/10/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Royaume Uni
|Indice des prix
|septembre
|23/10/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|octobre
|24/10/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|septembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|octobre
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|octobre
|Espagne
|Taux de chômage
|3T
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|septembre
|France
|PMI - préliminaire
|octobre
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|octobre
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|octobre
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|octobre
|27/10/2025
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|septembre
|France
|Demandeurs d'emploi
|3T
|Allemagne
|Indice Ifo
|octobre
|28/10/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|octobre
|29/10/2025
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Espagne
|PIB - 1e estimation
|3T
|30/10/2025
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|France
|PIB - 1e estimation
|3T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|septembre
|France
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|France
|Confiance des ménages
|octobre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|octobre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide préliminaire
|3T
|Europe UEM
|Taux de chômage
|septembre
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|3T
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|octobre
|Allemagne
|Taux de chômage
|octobre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|31/10/2025
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|septembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|septembre
|France
|Indice des prix - provisoire
|octobre
|France
|Prix à la production industrielle
|septembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 08:52
