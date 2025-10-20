Calendrier statistiques sur 15 jours

 Aller au contenu principal
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 08:52

date zone indice période
20/10/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board septembre
22/10/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Royaume Uni Indice des prix septembre
23/10/2025 Etats-Unis Ventes de logements anciens septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
France Enquête de conjoncture dans l'industrie octobre
24/10/2025 Etats-Unis Indice des prix septembre
Etats-Unis Ventes de logements neufs septembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan octobre
France Enquête de conjoncture auprès des ménages octobre
Espagne Taux de chômage 3T
Royaume Uni Ventes de détail septembre
France PMI - préliminaire octobre
Europe UEM PMI - préliminaire octobre
Royaume Uni PMI - préliminaire octobre
Etats-Unis PMI - préliminaire octobre
27/10/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables septembre
France Demandeurs d'emploi 3T
Allemagne Indice Ifo octobre
28/10/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board octobre
29/10/2025 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Espagne PIB - 1e estimation 3T
30/10/2025 Etats-Unis PIB - 1e estimation 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
France PIB - 1e estimation 3T
France Dépenses de consommation des ménages septembre
France Confiance dans l'industrie octobre
France Confiance des ménages octobre
Allemagne Confiance dans l'industrie octobre
Allemagne Confiance des ménages octobre
Espagne Confiance dans l'industrie octobre
Europe UEM PIB - estimation rapide préliminaire 3T
Europe UEM Taux de chômage septembre
Europe UEM Décision de la BCE
Allemagne PIB - 1e estimation 3T
Allemagne Indice des prix - préliminaire octobre
Allemagne Taux de chômage octobre
Allemagne Demandeurs d'emploi octobre
31/10/2025 Etats-Unis Revenus des ménages septembre
Etats-Unis Dépenses des ménages septembre
France Indice des prix - provisoire octobre
France Prix à la production industrielle septembre
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide octobre
