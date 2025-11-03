 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 135,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 07:12

date zone indice période
03/11/2025 Etats-Unis ISM manufacturier octobre
France IDA Manufacturier octobre
Europe UEM IDA manufacturier octobre
Royaume Uni PMI Manufacturier octobre
04/11/2025 Etats-Unis Balance commerciale septembre
Etats-Unis Commandes à l'industrie septembre
05/11/2025 Etats-Unis ISM services octobre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé octobre
France IDA des services octobre
Europe UEM IDA des services octobre
Royaume Uni PMI des services octobre
France Production industrielle septembre
Europe UEM Prix à la production industrielle septembre
Allemagne Commandes à l'industrie septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
06/11/2025 Etats-Unis Productivité - préliminaire 3T
Etats-Unis Stocks des grossistes septembre
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Europe UEM Vente de détail septembre
Allemagne Production industrielle septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
07/11/2025 Etats-Unis Demandeurs d'emploi octobre
Etats-Unis Taux de chômage octobre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan novembre
France Balance commerciale septembre
France Balance des paiements septembre
Allemagne Balance commerciale septembre
11/11/2025 Allemagne Indice ZEW novembre
12/11/2025 Allemagne Indice des prix octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
13/11/2025 Etats-Unis Indice des prix octobre
France Taux de chômage 3T
Royaume Uni PIB - 1e estimation 3T
Royaume Uni Production industrielle octobre
Royaume Uni Balance commerciale octobre
Europe UEM Production industrielle septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
14/11/2025 Etats-Unis Prix à la production octobre
Etats-Unis Ventes de détail octobre
Etats-Unis Stocks des entreprises septembre
France Indice des prix octobre
Europe UEM PIB - estimation rapide 3T
Europe UEM Balance commerciale septembre
Espagne Indice des prix octobre
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank