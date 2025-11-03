Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|03/11/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|octobre
|France
|IDA Manufacturier
|octobre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|octobre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|octobre
|04/11/2025
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|septembre
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|septembre
|05/11/2025
|Etats-Unis
|ISM services
|octobre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|octobre
|France
|IDA des services
|octobre
|Europe UEM
|IDA des services
|octobre
|Royaume Uni
|PMI des services
|octobre
|France
|Production industrielle
|septembre
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|septembre
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|06/11/2025
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|3T
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|septembre
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Europe UEM
|Vente de détail
|septembre
|Allemagne
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|07/11/2025
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|octobre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|novembre
|France
|Balance commerciale
|septembre
|France
|Balance des paiements
|septembre
|Allemagne
|Balance commerciale
|septembre
|11/11/2025
|Allemagne
|Indice ZEW
|novembre
|12/11/2025
|Allemagne
|Indice des prix
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|13/11/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|octobre
|France
|Taux de chômage
|3T
|Royaume Uni
|PIB - 1e estimation
|3T
|Royaume Uni
|Production industrielle
|octobre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|octobre
|Europe UEM
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|14/11/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|septembre
|France
|Indice des prix
|octobre
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide
|3T
|Europe UEM
|Balance commerciale
|septembre
|Espagne
|Indice des prix
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 07:12
A lire aussi
-
(AOF) - emeis a finalisé la cession de ses Résidences Seniors indépendantes en France ainsi que de l'immobilier y afférent, auprès d'un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate en tant qu'investisseur principal et d'Azora Capital. Le montant de la transaction ... Lire la suite
-
La major pétrolière BP a déclaré lundi qu'elle vendrait des participations dans les actifs intermédiaires ('midstream') Permian et Eagle Ford de ses activités pétrolières et gazières "onshore" aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars à des fonds gérés par la ... Lire la suite
-
Ryanair a fait état lundi d'un bénéfice après impôts légèrement supérieur aux attentes pour le semestre clos en septembre et a revu à la hausse sa prévision de trafic de passagers, tout en déclarant s'attendre à une croissance des tarifs plus difficile au second ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a publié lundi un bénéfice en hausse de 20% pour son deuxième trimestre décalé, dopé par une hausse des prix des billets, et s'attend à voir le nombre de passager progresser plus vite que prévu cette année. Le transporteur, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer