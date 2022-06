Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Calendrier statistiques sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 09:02









date zone indice période 21/06/2022 Etats-Unis Ventes de logements anciens mai 22/06/2022 Royaume Uni Indice des prix mai 23/06/2022 Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire France Enquête de conjoncture dans l'industrie juin France PMI - préliminaire juin Europe UEM PMI - préliminaire juin Royaume Uni PMI - préliminaire juin Etats-Unis PMI - préliminaire juin 24/06/2022 Etats-Unis Ventes de logements neufs mai Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan juin Allemagne Indice Ifo juin Royaume Uni Ventes de détail mai Espagne PIB - 2e estimation 1T Japon Indice des prix mai 27/06/2022 Etats-Unis Commandes de biens durables mai 28/06/2022 France Enquête de conjoncture auprès des ménages juin Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board juin 29/06/2022 Allemagne Indice des prix - préliminaire juin Etats-Unis PIB - 3e estimation 1T Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire France Confiance dans l'industrie juin France Confiance des ménages juin Allemagne Confiance dans l'industrie juin Allemagne Confiance des ménages juin Espagne Confiance dans l'industrie juin Espagne Confiance des ménages juin 30/06/2022 France Indice des prix - provisoire juin France Prix à la production industrielle mai France Dépenses de consommation des ménages mai Europe UEM Taux de chômage mai Allemagne Taux de chômage juin Allemagne Demandeurs d'emploi juin Etats-Unis Revenus des ménages mai Etats-Unis Dépenses des ménages mai Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire Royaume Uni PIB - 2e estimation 1T 01/07/2022 Europe UEM Prix à la consommation juin Etats-Unis ISM manufacturier juin France IDA Manufacturier juin Europe UEM IDA manufacturier juin Royaume Uni PMI Manufacturier juin

