Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 07:17

date zone indice période
22/12/2025 Royaume Uni PIB - 2e estimation 3T
23/12/2025 Etats-Unis PIB - 1e estimation 3T
Etats-Unis Commandes de biens durables octobre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board décembre
Etats-Unis Production industrielle novembre
Espagne PIB - 2e estimation 3T
24/12/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
31/12/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
02/01/2026 France IDA Manufacturier décembre
Europe UEM IDA manufacturier décembre
Royaume Uni PMI Manufacturier décembre
05/01/2026 Etats-Unis ISM manufacturier décembre
06/01/2026 France Indice des prix - provisoire décembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire décembre
France IDA des services décembre
Europe UEM IDA des services décembre
Royaume Uni PMI des services décembre
07/01/2026 France Enquête de conjoncture auprès des ménages décembre
Allemagne Taux de chômage décembre
Allemagne Demandeurs d'emploi décembre
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide décembre
Etats-Unis ISM services décembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé décembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Commandes à l'industrie novembre
08/01/2026 France Balance commerciale novembre
France Balance des paiements novembre
France Confiance dans l'industrie décembre
France Confiance des ménages décembre
Allemagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Confiance des ménages décembre
Espagne Confiance dans l'industrie décembre
Allemagne Commandes à l'industrie novembre
Europe UEM Taux de chômage novembre
Europe UEM Prix à la production industrielle novembre
Etats-Unis Productivité - préliminaire 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Balance commerciale novembre
Etats-Unis Stocks des grossistes novembre
09/01/2026 France Production industrielle novembre
France Dépenses de consommation des ménages novembre
Allemagne Balance commerciale novembre
Allemagne Production industrielle novembre
Europe UEM Vente de détail novembre
Etats-Unis Taux de chômage décembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi décembre
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

