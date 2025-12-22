Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|22/12/2025
|Royaume Uni
|PIB - 2e estimation
|3T
|23/12/2025
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|octobre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|décembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|novembre
|Espagne
|PIB - 2e estimation
|3T
|24/12/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|31/12/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|02/01/2026
|France
|IDA Manufacturier
|décembre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|décembre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|décembre
|05/01/2026
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|décembre
|06/01/2026
|France
|Indice des prix - provisoire
|décembre
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|décembre
|France
|IDA des services
|décembre
|Europe UEM
|IDA des services
|décembre
|Royaume Uni
|PMI des services
|décembre
|07/01/2026
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|décembre
|Allemagne
|Taux de chômage
|décembre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|décembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|décembre
|Etats-Unis
|ISM services
|décembre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|décembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|novembre
|08/01/2026
|France
|Balance commerciale
|novembre
|France
|Balance des paiements
|novembre
|France
|Confiance dans l'industrie
|décembre
|France
|Confiance des ménages
|décembre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|décembre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|décembre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|décembre
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|novembre
|Europe UEM
|Taux de chômage
|novembre
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|novembre
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|3T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|novembre
|09/01/2026
|France
|Production industrielle
|novembre
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|novembre
|Allemagne
|Balance commerciale
|novembre
|Allemagne
|Production industrielle
|novembre
|Europe UEM
|Vente de détail
|novembre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|décembre
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|décembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
