Calendrier statistiques sur 15 jours

information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 10:02

date zone indice période
23/09/2025 France PMI - préliminaire septembre
Europe UEM PMI - préliminaire septembre
Royaume Uni PMI - préliminaire septembre
Etats-Unis PMI - préliminaire septembre
24/09/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs août
Allemagne Indice Ifo septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
25/09/2025 Etats-Unis PIB - 3e estimation 2T
Etats-Unis Commandes de biens durables août
Etats-Unis Ventes de logements anciens août
France Enquête de conjoncture auprès des ménages septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
26/09/2025 Etats-Unis Revenus des ménages août
Etats-Unis Dépenses des ménages août
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan septembre
Espagne PIB - 2e estimation 2T
29/09/2025 France Confiance dans l'industrie septembre
France Confiance des ménages septembre
Allemagne Confiance dans l'industrie septembre
Allemagne Confiance des ménages septembre
Espagne Confiance dans l'industrie septembre
30/09/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board septembre
Royaume Uni PIB - 2e estimation 2T
France Indice des prix - provisoire septembre
France Prix à la production industrielle août
France Dépenses de consommation des ménages août
Allemagne Taux de chômage septembre
Allemagne Demandeurs d'emploi septembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire septembre
01/10/2025 Etats-Unis ISM manufacturier septembre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide septembre
France IDA Manufacturier septembre
Europe UEM IDA manufacturier septembre
Royaume Uni PMI Manufacturier septembre
02/10/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Europe UEM Taux de chômage août
03/10/2025 Etats-Unis Taux de chômage septembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi septembre
Etats-Unis ISM services septembre
France Production industrielle août
Europe UEM Prix à la production industrielle août
France IDA des services septembre
Europe UEM IDA des services septembre
Royaume Uni PMI des services septembre
