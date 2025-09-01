|date
|zone
|indice
|période
|01/09/2025
|France
|IDA Manufacturier
|août
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|août
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|août
|Europe UEM
|Taux de chômage
|juillet
|02/09/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|août
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|août
|03/09/2025
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|juillet
|France
|IDA des services
|août
|Europe UEM
|IDA des services
|août
|Royaume Uni
|PMI des services
|août
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|juillet
|04/09/2025
|Etats-Unis
|Productivité - 2e estimation
|2T
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|ISM services
|août
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|août
|Europe UEM
|Vente de détail
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|05/09/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|juillet
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|août
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|août
|France
|Balance commerciale
|juillet
|France
|Balance des paiements
|juillet
|Europe UEM
|PIB
|2T
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|juillet
|08/09/2025
|Allemagne
|Production industrielle
|juillet
|Allemagne
|Balance commerciale
|juillet
|09/09/2025
|France
|Production industrielle
|juillet
|10/09/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|août
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|11/09/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|août
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|12/09/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|septembre
|Espagne
|Indice des prix
|août
|Royaume Uni
|Production industrielle
|juillet
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|juillet
|France
|Indice des prix
|août
|Allemagne
|Indice des prix
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:20
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer