Calendrier statistiques sur 15 jours

date zone indice période 01/09/2025 France IDA Manufacturier août Europe UEM IDA manufacturier août Royaume Uni PMI Manufacturier août Europe UEM Taux de chômage juillet 02/09/2025 Etats-Unis ISM manufacturier août Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide août 03/09/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie juillet France IDA des services août Europe UEM IDA des services août Royaume Uni PMI des services août Europe UEM Prix à la production industrielle juillet 04/09/2025 Etats-Unis Productivité - 2e estimation 2T Etats-Unis Balance commerciale juillet Etats-Unis ISM services août Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé août Europe UEM Vente de détail juillet Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 05/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet Etats-Unis Demandeurs d'emploi août Etats-Unis Taux de chômage août France Balance commerciale juillet France Balance des paiements juillet Europe UEM PIB 2T Allemagne Commandes à l'industrie juillet 08/09/2025 Allemagne Production industrielle juillet Allemagne Balance commerciale juillet 09/09/2025 France Production industrielle juillet 10/09/2025 Etats-Unis Prix à la production août Etats-Unis Stocks des grossistes juillet Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 11/09/2025 Etats-Unis Indice des prix août Europe UEM Décision de la BCE Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 12/09/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan septembre Espagne Indice des prix août Royaume Uni Production industrielle juillet Royaume Uni Balance commerciale juillet France Indice des prix août Allemagne Indice des prix août

