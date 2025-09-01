Calendrier statistiques sur 15 jours

 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:20

date zone indice période
01/09/2025 France IDA Manufacturier août
Europe UEM IDA manufacturier août
Royaume Uni PMI Manufacturier août
Europe UEM Taux de chômage juillet
02/09/2025 Etats-Unis ISM manufacturier août
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide août
03/09/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie juillet
France IDA des services août
Europe UEM IDA des services août
Royaume Uni PMI des services août
Europe UEM Prix à la production industrielle juillet
04/09/2025 Etats-Unis Productivité - 2e estimation 2T
Etats-Unis Balance commerciale juillet
Etats-Unis ISM services août
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé août
Europe UEM Vente de détail juillet
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
05/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet
Etats-Unis Demandeurs d'emploi août
Etats-Unis Taux de chômage août
France Balance commerciale juillet
France Balance des paiements juillet
Europe UEM PIB 2T
Allemagne Commandes à l'industrie juillet
08/09/2025 Allemagne Production industrielle juillet
Allemagne Balance commerciale juillet
09/09/2025 France Production industrielle juillet
10/09/2025 Etats-Unis Prix à la production août
Etats-Unis Stocks des grossistes juillet
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
11/09/2025 Etats-Unis Indice des prix août
Europe UEM Décision de la BCE
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
12/09/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan septembre
Espagne Indice des prix août
Royaume Uni Production industrielle juillet
Royaume Uni Balance commerciale juillet
France Indice des prix août
Allemagne Indice des prix août
