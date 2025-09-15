 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:17

date zone indice période
15/09/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York septembre
Europe UEM Balance commerciale juillet
16/09/2025 Etats-Unis Prix à l'importation août
Etats-Unis ventes de détail août
Etats-Unis Stocks des entreprises juillet
Etats-Unis Production industrielle août
Allemagne Indice ZEW septembre
Europe UEM Production industrielle juillet
17/09/2025 Etats-Unis Mises en chantier août
Etats-Unis Permis de construire août
Etats-Unis Décision de la Fed
Royaume Uni Indice des prix août
Europe UEM Prix à la consommation août
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
18/09/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board août
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie septembre
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
19/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail août
France Enquête de conjoncture dans l'industrie septembre
23/09/2025 Etats-Unis Ventes de logements anciens août
France PMI - préliminaire septembre
Europe UEM PMI - préliminaire septembre
Royaume Uni PMI - préliminaire septembre
Etats-Unis PMI - préliminaire septembre
24/09/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs août
Allemagne Indice Ifo septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
25/09/2025 Etats-Unis PIB - 3e estimation 2T
Etats-Unis Commandes de biens durables août
France Enquête de conjoncture auprès des ménages septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
26/09/2025 Etats-Unis Revenus des ménages août
Etats-Unis Dépenses des ménages août
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan septembre
Espagne PIB - 2e estimation 2T
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    EURONEXT NV : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:38 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    IPSOS : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    ALSTOM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    IPSEN : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 15.09.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank