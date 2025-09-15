|date
|zone
|indice
|période
|15/09/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|septembre
|Europe UEM
|Balance commerciale
|juillet
|16/09/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|août
|Etats-Unis
|ventes de détail
|août
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|juillet
|Etats-Unis
|Production industrielle
|août
|Allemagne
|Indice ZEW
|septembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|juillet
|17/09/2025
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|août
|Etats-Unis
|Permis de construire
|août
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Royaume Uni
|Indice des prix
|août
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|août
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|18/09/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|août
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|septembre
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|19/09/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|août
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|septembre
|23/09/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|août
|France
|PMI - préliminaire
|septembre
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|septembre
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|septembre
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|septembre
|24/09/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|août
|Allemagne
|Indice Ifo
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|25/09/2025
|Etats-Unis
|PIB - 3e estimation
|2T
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|août
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|26/09/2025
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|août
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|août
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|septembre
|Espagne
|PIB - 2e estimation
|2T
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:17
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer