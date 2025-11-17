Calendrier statistiques sur 15 jours

 Aller au contenu principal
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:18

date zone indice période
17/11/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York novembre
18/11/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie août
19/11/2025 Etats-Unis Balance commerciale août
Royaume Uni Indice des prix novembre
Europe UEM Prix à la consommation octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
20/11/2025 Etats-Unis Taux de chômage septembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi septembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie novembre
Etats-Unis Ventes de logements anciens octobre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
21/11/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan novembre
France PMI - préliminaire novembre
Europe UEM PMI - préliminaire novembre
Royaume Uni PMI - préliminaire novembre
Etats-Unis PMI - préliminaire novembre
France Enquête de conjoncture dans l'industrie novembre
Royaume Uni Ventes de détail novembre
24/11/2025 Allemagne Indice Ifo novembre
25/11/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board novembre
France Enquête de conjoncture auprès des ménages novembre
Allemagne PIB - 2e estimation 3T
26/11/2025 Etats-Unis PIB - 2e estimation 3T
Etats-Unis Revenus des ménages octobre
Etats-Unis Dépenses des ménages octobre
Etats-Unis Commandes de biens durables octobre
Etats-Unis Ventes de logements neufs octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
27/11/2025 France Confiance dans l'industrie novembre
France Confiance des ménages novembre
Allemagne Confiance dans l'industrie novembre
Allemagne Confiance des ménages novembre
Espagne Confiance dans l'industrie novembre
28/11/2025 France PIB - 2e estimation 3T
France Indice des prix - provisoire novembre
France Prix à la production industrielle octobre
France Dépenses de consommation des ménages octobre
Allemagne Taux de chômage novembre
Allemagne Demandeurs d'emploi novembre
Allemagne Indice des prix - préliminaire novembre
