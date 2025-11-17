Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|17/11/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|novembre
|18/11/2025
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|août
|19/11/2025
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|août
|Royaume Uni
|Indice des prix
|novembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|20/11/2025
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|septembre
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|septembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|novembre
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|21/11/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|novembre
|France
|PMI - préliminaire
|novembre
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|novembre
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|novembre
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|novembre
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|novembre
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|novembre
|24/11/2025
|Allemagne
|Indice Ifo
|novembre
|25/11/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|novembre
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|novembre
|Allemagne
|PIB - 2e estimation
|3T
|26/11/2025
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|27/11/2025
|France
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|France
|Confiance des ménages
|novembre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|novembre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|novembre
|28/11/2025
|France
|PIB - 2e estimation
|3T
|France
|Indice des prix - provisoire
|novembre
|France
|Prix à la production industrielle
|octobre
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|octobre
|Allemagne
|Taux de chômage
|novembre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|novembre
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|novembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:18
A lire aussi
-
Pluxee a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil. "À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à ... Lire la suite
-
TOKYO (Reuters) -L'économie du Japon s'est contractée sur la période juillet-septembre, pour la première fois en six trimestres, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les exportations ont été plombées par les nouveaux droits de douane imposés ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer