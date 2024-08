Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Calendrier statistiques sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 07:15









date zone indice période 05/08/2024 Europe UEM Prix à la production industrielle juin France IDA des services juillet Europe UEM IDA des services juillet Royaume Uni PMI des services juillet Etats-Unis ISM services juillet 06/08/2024 Etats-Unis Balance commerciale juin Europe UEM Vente de détail juin Allemagne Commandes à l'industrie juin 07/08/2024 France Balance commerciale juin France Balance des paiements juin Allemagne Balance commerciale juin Allemagne Production industrielle juin Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 08/08/2024 Etats-Unis Stocks des grossistes juin Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 09/08/2024 France Taux de chômage 2T Allemagne Indice des prix juillet 13/08/2024 Etats-Unis Prix à la production juillet Allemagne Indice ZEW août Espagne Indice des prix juillet 14/08/2024 Etats-Unis Indice des prix juillet France Indice des prix juillet Europe UEM PIB - estimation rapide 2T Europe UEM Production industrielle juin Royaume Uni Indice des prix juillet Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 15/08/2024 Etats-Unis Ventes de détail juillet Etats-Unis Stocks des entreprises juin Etats-Unis Prix à l'importation juillet Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York août Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie août Etats-Unis Production industrielle juillet Royaume Uni PIB - 1e estimation 2T Royaume Uni Balance commerciale juin Royaume Uni Production industrielle juin Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 16/08/2024 Etats-Unis Mises en chantier juillet Etats-Unis Permis de construire juillet Europe UEM Balance commerciale juin Royaume Uni Ventes de détail juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août

