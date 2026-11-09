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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:10

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date zone indice période
09/11/2026 Allemagne Balance Commerciale septembre
Allemagne Exportations (Mensuel) septembre
Etats-Unis Discours de la Fed Goolsbee
10/11/2026 Japon Les Dépenses Des Ménages (Annuel) septembre
Japon Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) septembre
Japon Résumé des Opinions de la BoJ
Japon Compte Courant septembre
Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) octobre
France Taux De Chômage Q3
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Etats-Unis IPC octobre
Etats-Unis IPC c.a. octobre
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) octobre
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 6 novembre
11/11/2026 Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 6 novembre
Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets octobre
12/11/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde octobre
Royaume Uni Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3
Royaume Uni PIB (Mensuel) septembre
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises septembre
Royaume Uni Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel Q3
Royaume Uni Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois septembre
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU septembre
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) septembre
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 7 novembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants octobre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement des stocks d'essence EIA 6 novembre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 6 novembre
13/11/2026 Allemagne Prix de gros (Mensuel) octobre
Allemagne Prix de Gros (Annuel) octobre
Europe UEM Changement d'emploi (Trimestriel) Prel Q3
Europe UEM Balance Commerciale septembre
Europe UEM Changement d'emploi (annuel) prél Q3
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) octobre
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) octobre
16/11/2026 Japon Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
Japon Croissance Du Pib Annualisé Prel Q3
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing novembre
17/11/2026 Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) septembre
Royaume Uni Evolution de l'emploi septembre
Royaume Uni Taux De Chômage septembre
Espagne Balance Commerciale septembre
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW novembre
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW novembre
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) octobre
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) octobre
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) octobre
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB novembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 13 novembre
18/11/2026 Japon Balance Commerciale octobre
Japon Exportations (Annuelle) octobre
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 13 novembre
Etats-Unis Permis de Construire Prél octobre
Etats-Unis Mises en chantier octobre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) octobre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 13 novembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 13 novembre
Etats-Unis Procès-verbaux du FOMC
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) septembre
19/11/2026 Japon Les Commandes De Machines (Annuel) septembre
Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) septembre
Espagne Confiance Des Consommateurs octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 14 novembre
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie novembre
Etats-Unis Discours de Fed Hammack
Etats-Unis Discours de Fed Hammack
20/11/2026 Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Japon Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs novembre
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) octobre
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) octobre
Allemagne Prix à la production (Annuel) octobre
France Confiance Des Entreprises novembre
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes novembre
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs novembre
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash novembre
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