Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|02/11/2026
|Allemagne
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Allemagne
|Ventes au Détail (annuel)
|septembre
|Espagne
|Indice PMI manufacturier
|octobre
|Etats-Unis
|Indice ISM manufacturier
|octobre
|Etats-Unis
|Indice ISM Manufacturier Emploi
|octobre
|Etats-Unis
|Discours de la Fed Goolsbee
|03/11/2026
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|JOLTs Offres D'Emploi
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|30 octobre
|04/11/2026
|Espagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|octobre
|Espagne
|Indice PMI Services
|octobre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash
|octobre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash
|octobre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Annuel) De Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|30 octobre
|Etats-Unis
|Créations d'emplois ADP
|octobre
|Etats-Unis
|Importations
|septembre
|Etats-Unis
|Exportations
|septembre
|Etats-Unis
|Balance Commerciale
|septembre
|Etats-Unis
|Indice ISM Services
|octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks d'essence EIA
|30 octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|30 octobre
|05/11/2026
|Japon
|Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|Allemagne
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|septembre
|France
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Indice PMI Construction
|octobre
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|Royaume Uni
|Rapport sur la politique monétaire de la BoE
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|Royaume Uni
|Décision De Taux D'Intérêt Boe
|Royaume Uni
|Procès-verbaux de la réunion du MPC
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|31 octobre
|Etats-Unis
|Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél
|Q3
|Etats-Unis
|Discours de Barkin de la Fed
|06/11/2026
|Allemagne
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|France
|Balance Commerciale
|septembre
|Europe UEM
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux De Chômage
|octobre
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Créations d'emplois dans le secteur non agricole
|octobre
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle)
|octobre
|Etats-Unis
|Le Taux De Participation
|octobre
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|novembre
|09/11/2026
|Allemagne
|Balance Commerciale
|septembre
|Allemagne
|Exportations (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Discours de la Fed Goolsbee
|10/11/2026
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Annuel)
|septembre
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Mensuel)
|septembre
|Japon
|Résumé des Opinions de la BoJ
|Japon
|Compte Courant
|septembre
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|octobre
|France
|Taux De Chômage
|Q3
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|octobre
|Etats-Unis
|IPC
|octobre
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|octobre
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|6 novembre
|11/11/2026
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|6 novembre
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|octobre
|12/11/2026
|Royaume Uni
|Rics Maison Prix Solde
|octobre
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Annuel) Prel
|Q3
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|septembre
|Royaume Uni
|Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel
|Q3
|Royaume Uni
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q3
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|septembre
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|septembre
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|septembre
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|7 novembre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks d'essence EIA
|6 novembre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|6 novembre
|13/11/2026
|Allemagne
|Prix de gros (Mensuel)
|octobre
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|octobre
|Europe UEM
|Changement d'emploi (Trimestriel) Prel
|Q3
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|septembre
|Europe UEM
|Changement d'emploi (annuel) prél
|Q3
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 09:10
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