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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 09:10

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02/11/2026 Allemagne Ventes au détail (mensuel) septembre
Allemagne Ventes au Détail (annuel) septembre
Espagne Indice PMI manufacturier octobre
Etats-Unis Indice ISM manufacturier octobre
Etats-Unis Indice ISM Manufacturier Emploi octobre
Etats-Unis Discours de la Fed Goolsbee
03/11/2026 Etats-Unis Commandes à l'industrie (Mensuel) septembre
Etats-Unis JOLTs Offres D'Emploi septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 30 octobre
04/11/2026 Espagne Evolution du nombre de chômeurs octobre
Espagne Indice PMI Services octobre
Europe UEM Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash octobre
Europe UEM Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash octobre
Europe UEM Taux D'Inflation (Annuel) De Flash octobre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 30 octobre
Etats-Unis Créations d'emplois ADP octobre
Etats-Unis Importations septembre
Etats-Unis Exportations septembre
Etats-Unis Balance Commerciale septembre
Etats-Unis Indice ISM Services octobre
Etats-Unis Changement des stocks d'essence EIA 30 octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 30 octobre
05/11/2026 Japon Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
Allemagne Commandes à l'industrie (Mensuel) septembre
France Production Industrielle (Mensuel) septembre
Royaume Uni Indice PMI Construction octobre
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
Royaume Uni Rapport sur la politique monétaire de la BoE
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
Royaume Uni Décision De Taux D'Intérêt Boe
Royaume Uni Procès-verbaux de la réunion du MPC
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 31 octobre
Etats-Unis Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q3
Etats-Unis Discours de Barkin de la Fed
06/11/2026 Allemagne Production Industrielle (Mensuel) septembre
France Balance Commerciale septembre
Europe UEM Ventes au détail (mensuel) septembre
Etats-Unis Taux De Chômage octobre
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) octobre
Etats-Unis Créations d'emplois dans le secteur non agricole octobre
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) octobre
Etats-Unis Le Taux De Participation octobre
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél novembre
09/11/2026 Allemagne Balance Commerciale septembre
Allemagne Exportations (Mensuel) septembre
Etats-Unis Discours de la Fed Goolsbee
10/11/2026 Japon Les Dépenses Des Ménages (Annuel) septembre
Japon Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) septembre
Japon Résumé des Opinions de la BoJ
Japon Compte Courant septembre
Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) octobre
France Taux De Chômage Q3
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Etats-Unis IPC octobre
Etats-Unis IPC c.a. octobre
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) octobre
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 6 novembre
11/11/2026 Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 6 novembre
Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets octobre
12/11/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde octobre
Royaume Uni Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3
Royaume Uni PIB (Mensuel) septembre
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises septembre
Royaume Uni Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel Q3
Royaume Uni Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois septembre
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU septembre
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) septembre
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 7 novembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants octobre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement des stocks d'essence EIA 6 novembre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 6 novembre
13/11/2026 Allemagne Prix de gros (Mensuel) octobre
Allemagne Prix de Gros (Annuel) octobre
Europe UEM Changement d'emploi (Trimestriel) Prel Q3
Europe UEM Balance Commerciale septembre
Europe UEM Changement d'emploi (annuel) prél Q3
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) octobre
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) octobre
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