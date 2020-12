Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Calendrier statistiques sur 15 jours Cercle Finance • 21/12/2020 à 08:55









date zone indice période 22/12/2020 Etats-Unis PIB - 3e estimation 3T Etats-Unis Ventes de logements anciens novembre Royaume Uni PIB - 2e estimation 3T Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board décembre 23/12/2020 Espagne PIB - 2e estimation 3T France Prix à la production industrielle novembre Etats-Unis Revenus des ménages novembre Etats-Unis Dépenses des ménages novembre Etats-Unis Ventes de logements neufs novembre Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan décembre Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 24/12/2020 Etats-Unis Commandes de biens durables novembre Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 25/12/2020 Japon Taux de chômage novembre Japon Demandeurs d'emploi novembre 30/12/2020 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 31/12/2020 Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.