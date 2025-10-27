 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 512,32
+2,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:20

date zone indice période
27/10/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables septembre
Allemagne Indice Ifo octobre
28/10/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board octobre
France Demandeurs d'emploi 3T
29/10/2025 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Espagne PIB - 1e estimation 3T
30/10/2025 Etats-Unis PIB - 1e estimation 3T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
France PIB - 1e estimation 3T
France Dépenses de consommation des ménages septembre
France Confiance dans l'industrie octobre
France Confiance des ménages octobre
Allemagne Confiance dans l'industrie octobre
Allemagne Confiance des ménages octobre
Espagne Confiance dans l'industrie octobre
Europe UEM PIB - estimation rapide préliminaire 3T
Europe UEM Taux de chômage septembre
Europe UEM Décision de la BCE
Allemagne PIB - 1e estimation 3T
Allemagne Indice des prix - préliminaire octobre
Allemagne Taux de chômage octobre
Allemagne Demandeurs d'emploi octobre
31/10/2025 Etats-Unis Revenus des ménages septembre
Etats-Unis Dépenses des ménages septembre
France Indice des prix - provisoire octobre
France Prix à la production industrielle septembre
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide octobre
03/11/2025 Etats-Unis ISM manufacturier octobre
France IDA Manufacturier octobre
Europe UEM IDA manufacturier octobre
Royaume Uni PMI Manufacturier octobre
04/11/2025 Etats-Unis Balance commerciale septembre
Etats-Unis Commandes à l'industrie septembre
05/11/2025 Etats-Unis ISM services octobre
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé octobre
France IDA des services octobre
Europe UEM IDA des services octobre
Royaume Uni PMI des services octobre
France Production industrielle septembre
Europe UEM Prix à la production industrielle septembre
Allemagne Commandes à l'industrie septembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
06/11/2025 Etats-Unis Productivité - préliminaire 3T
Etats-Unis Stocks des grossistes septembre
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Europe UEM Vente de détail septembre
Allemagne Production industrielle septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
07/11/2025 Etats-Unis Demandeurs d'emploi octobre
Etats-Unis Taux de chômage octobre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan novembre
France Balance commerciale septembre
France Balance des paiements septembre
Allemagne Balance commerciale septembre
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

