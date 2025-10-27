Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|27/10/2025
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|septembre
|Allemagne
|Indice Ifo
|octobre
|28/10/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|octobre
|France
|Demandeurs d'emploi
|3T
|29/10/2025
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Espagne
|PIB - 1e estimation
|3T
|30/10/2025
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|France
|PIB - 1e estimation
|3T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|septembre
|France
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|France
|Confiance des ménages
|octobre
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|Allemagne
|Confiance des ménages
|octobre
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|octobre
|Europe UEM
|PIB - estimation rapide préliminaire
|3T
|Europe UEM
|Taux de chômage
|septembre
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|3T
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|octobre
|Allemagne
|Taux de chômage
|octobre
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|31/10/2025
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|septembre
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|septembre
|France
|Indice des prix - provisoire
|octobre
|France
|Prix à la production industrielle
|septembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|octobre
|03/11/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|octobre
|France
|IDA Manufacturier
|octobre
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|octobre
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|octobre
|04/11/2025
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|septembre
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|septembre
|05/11/2025
|Etats-Unis
|ISM services
|octobre
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|octobre
|France
|IDA des services
|octobre
|Europe UEM
|IDA des services
|octobre
|Royaume Uni
|PMI des services
|octobre
|France
|Production industrielle
|septembre
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|septembre
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|06/11/2025
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|3T
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|septembre
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Europe UEM
|Vente de détail
|septembre
|Allemagne
|Production industrielle
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|07/11/2025
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|octobre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|novembre
|France
|Balance commerciale
|septembre
|France
|Balance des paiements
|septembre
|Allemagne
|Balance commerciale
|septembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 07:20
