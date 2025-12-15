 Aller au contenu principal
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:15

date zone indice période
15/12/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York décembre
Europe UEM Production industrielle octobre
16/12/2025 Etats-Unis Demandeurs d'emploi octobre
Etats-Unis Taux de chômage octobre
Etats-Unis Ventes de détail octobre
Etats-Unis Stocks des entreprises septembre
Etats-Unis Taux de chômage novembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi novembre
Allemagne Indice ZEW décembre
Europe UEM Balance commerciale octobre
France PMI - préliminaire décembre
Europe UEM PMI - préliminaire décembre
Royaume Uni PMI - préliminaire décembre
Etats-Unis PMI - préliminaire décembre
17/12/2025 Allemagne Indice Ifo décembre
Europe UEM Prix à la consommation novembre
Royaume Uni Indice des prix novembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
18/12/2025 Etats-Unis Indice des prix novembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie décembre
Europe UEM Décision de la BCE
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
France Enquête de conjoncture dans l'industrie décembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
19/12/2025 Etats-Unis Ventes de logements anciens novembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan décembre
Royaume Uni Ventes de détail novembre
France Prix à la production industrielle novembre
22/12/2025 Royaume Uni PIB - 2e estimation 3T
23/12/2025 Etats-Unis PIB - 1e estimation 3T
Etats-Unis Commandes de biens durables octobre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board décembre
Etats-Unis Production industrielle novembre
Espagne PIB - 2e estimation 3T
24/12/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

