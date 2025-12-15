|date
|zone
|indice
|période
|15/12/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|décembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|octobre
|16/12/2025
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|septembre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|novembre
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|novembre
|Allemagne
|Indice ZEW
|décembre
|Europe UEM
|Balance commerciale
|octobre
|France
|PMI - préliminaire
|décembre
|Europe UEM
|PMI - préliminaire
|décembre
|Royaume Uni
|PMI - préliminaire
|décembre
|Etats-Unis
|PMI - préliminaire
|décembre
|17/12/2025
|Allemagne
|Indice Ifo
|décembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|novembre
|Royaume Uni
|Indice des prix
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|18/12/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|novembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|décembre
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|décembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|19/12/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|novembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|décembre
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|novembre
|France
|Prix à la production industrielle
|novembre
|22/12/2025
|Royaume Uni
|PIB - 2e estimation
|3T
|23/12/2025
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|3T
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|octobre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|décembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|novembre
|Espagne
|PIB - 2e estimation
|3T
|24/12/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:15
