Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|25/08/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|juillet
|Allemagne
|Indice Ifo
|août
|26/08/2025
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|août
|France
|Enquête de conjoncture auprès des ménages
|août
|27/08/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|28/08/2025
|Etats-Unis
|PIB - 2e estimation
|2T
|France
|Confiance dans l'industrie
|août
|France
|Confiance des ménages
|août
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|août
|Allemagne
|Confiance des ménages
|août
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|29/08/2025
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|juillet
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|juillet
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|août
|France
|Indice des prix - provisoire
|août
|France
|Prix à la production industrielle
|juillet
|France
|PIB - 2e estimation
|2T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|juillet
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|août
|Allemagne
|Taux de chômage
|août
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|août
|01/09/2025
|France
|IDA Manufacturier
|août
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|août
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|août
|Europe UEM
|Taux de chômage
|août
|02/09/2025
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|août
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|juillet
|03/09/2025
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|juillet
|France
|IDA des services
|août
|Europe UEM
|IDA des services
|août
|Royaume Uni
|PMI des services
|août
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|juillet
|04/09/2025
|Etats-Unis
|Productivité - 2e estimation
|2T
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|ISM services
|août
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|août
|Europe UEM
|Vente de détail
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|05/09/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|juillet
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|août
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|août
|France
|Balance commerciale
|juillet
|France
|Balance des paiements
|juillet
|Europe UEM
|PIB
|2T
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|juillet
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 07:10
