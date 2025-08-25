 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,50
-0,03%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 07:10

date zone indice période
25/08/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs juillet
Allemagne Indice Ifo août
26/08/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables juillet
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board août
France Enquête de conjoncture auprès des ménages août
27/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
28/08/2025 Etats-Unis PIB - 2e estimation 2T
France Confiance dans l'industrie août
France Confiance des ménages août
Allemagne Confiance dans l'industrie août
Allemagne Confiance des ménages août
Espagne Confiance dans l'industrie août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
29/08/2025 Etats-Unis Revenus des ménages juillet
Etats-Unis Dépenses des ménages juillet
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août
France Indice des prix - provisoire août
France Prix à la production industrielle juillet
France PIB - 2e estimation 2T
France Dépenses de consommation des ménages juillet
Allemagne Indice des prix - préliminaire août
Allemagne Taux de chômage août
Allemagne Demandeurs d'emploi août
01/09/2025 France IDA Manufacturier août
Europe UEM IDA manufacturier août
Royaume Uni PMI Manufacturier août
Europe UEM Taux de chômage août
02/09/2025 Etats-Unis ISM manufacturier août
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide juillet
03/09/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie juillet
France IDA des services août
Europe UEM IDA des services août
Royaume Uni PMI des services août
Europe UEM Prix à la production industrielle juillet
04/09/2025 Etats-Unis Productivité - 2e estimation 2T
Etats-Unis Balance commerciale juillet
Etats-Unis ISM services août
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé août
Europe UEM Vente de détail juillet
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
05/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet
Etats-Unis Demandeurs d'emploi août
Etats-Unis Taux de chômage août
France Balance commerciale juillet
France Balance des paiements juillet
Europe UEM PIB 2T
Allemagne Commandes à l'industrie juillet
