Calendrier statistiques sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 07:10









date zone indice période 25/08/2025 Etats-Unis Ventes de logements neufs juillet Allemagne Indice Ifo août 26/08/2025 Etats-Unis Commandes de biens durables juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board août France Enquête de conjoncture auprès des ménages août 27/08/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire 28/08/2025 Etats-Unis PIB - 2e estimation 2T France Confiance dans l'industrie août France Confiance des ménages août Allemagne Confiance dans l'industrie août Allemagne Confiance des ménages août Espagne Confiance dans l'industrie août Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 29/08/2025 Etats-Unis Revenus des ménages juillet Etats-Unis Dépenses des ménages juillet Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan août France Indice des prix - provisoire août France Prix à la production industrielle juillet France PIB - 2e estimation 2T France Dépenses de consommation des ménages juillet Allemagne Indice des prix - préliminaire août Allemagne Taux de chômage août Allemagne Demandeurs d'emploi août 01/09/2025 France IDA Manufacturier août Europe UEM IDA manufacturier août Royaume Uni PMI Manufacturier août Europe UEM Taux de chômage août 02/09/2025 Etats-Unis ISM manufacturier août Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide juillet 03/09/2025 Etats-Unis Commandes à l'industrie juillet France IDA des services août Europe UEM IDA des services août Royaume Uni PMI des services août Europe UEM Prix à la production industrielle juillet 04/09/2025 Etats-Unis Productivité - 2e estimation 2T Etats-Unis Balance commerciale juillet Etats-Unis ISM services août Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé août Europe UEM Vente de détail juillet Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire 05/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail juillet Etats-Unis Demandeurs d'emploi août Etats-Unis Taux de chômage août France Balance commerciale juillet France Balance des paiements juillet Europe UEM PIB 2T Allemagne Commandes à l'industrie juillet

Copyright (c) 2025 Cercle Finance.