Calendrier des sociétés sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 08:53









date société événement 16/12/2024 Osmozis Résultats annuel (Après clôture) Teract Assemblée générale ordinaire (15h00) 17/12/2024 Haffner Energy Résultats 1er semestre Sodexo Assemblée générale ordinaire (10h30) 18/12/2024 Plast. Val de Loire Résultats annuel (Après clôture) 19/12/2024 2crsi Assemblée générale ordinaire 20/12/2024 Capelli Assemblée générale ordinaire Poujoulat Résultats 1er semestre (Avant ouverture)

Valeurs associées 2CRSI 3,96 EUR Euronext Paris -1,86% CAPELLI 3,08 EUR Euronext Paris 0,00% HAFFNER ENERGY 0,98 EUR Euronext Paris -2,78% POUJOULAT 10,20 EUR Euronext Paris +0,49% PLASTiVALOIRE 1,18 EUR Euronext Paris -2,48% SODEXO 79,85 EUR Euronext Paris -0,50% TERACT 1,14 EUR Euronext Paris +2,70%