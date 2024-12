Calendrier des sociétés sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 07:33









date société événement 30/12/2024 Carmat Assemblée générale extraordinaire (10h30) Latecoere Assemblée générale mixte (14h00) 03/01/2025 Argan Chiffre d'affaires annuel

Valeurs associées ARGAN 59,90 EUR Euronext Paris +0,50% CARMAT 1,04 EUR Euronext Paris -1,89% LATECOERE 0,01 EUR Euronext Paris +4,26%