Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Calendrier des sociétés sur 15 jours Cercle Finance • 28/12/2020 à 09:01









date société événement 28/12/2020 Eo2 Résultats 1er semestre Europlasma Assemblée générale extraordinaire 30/12/2020 Eca Assemblée générale extraordinaire (09h30) Groupe Gorge Assemblée générale extraordinaire (11h00)

Valeurs associées EO2 Euronext Paris -2.32% ECA Euronext Paris +0.90% GROUPE GORGE Euronext Paris +1.23% EUROPLASMA LSE -100.00%