 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:12

Ajouter Boursorama à vos sources
date société événement
09/11/2026 Transgene Résultats du 3ème trimestre
10/11/2026 Claranova Chiffre d'affaires 1er trimestre
Infineon Technologies AG Résultats du 3ème trimestre
11/11/2026 Cisco Systems Inc. Résultats trimestriels
Siemens Energy AG Résultats du 3ème trimestre
12/11/2026 Allianz SE Résultats du 3ème trimestre
Bastide Le Confort Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Biophytis Assemblée générale mixte
Eiffage Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Emova Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Enel SpA Résultats du 3ème trimestre
Explosifs Prod. Chi. Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Innelec Multimedia Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
It Link Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Muenchener Rueckver Résultats du 3ème trimestre
Siemens AG Résultats du 3ème trimestre
Valneva Résultats du 3ème trimestre
Vente Unique.com Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Viel Et Compagnie Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
13/11/2026 IDI Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Poujoulat Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Avant ouverture)
Tractial Assemblée générale extraordinaire (17:00)

Valeurs associées

ALLIANZ
451,500 EUR XETRA +0,09%
BASTIDE LE CONFORT MED.
19,6800 EUR Euronext Paris -0,51%
BIOPHYTIS
0,0510 EUR Euronext Paris +20,28%
CISCO SYSTEMS
93,8500 USD NASDAQ -1,95%
CLARANOVA
0,4980 EUR Euronext Paris +1,22%
EIFFAGE
106,0500 EUR Euronext Paris +0,05%
EMOVA GRP
0,5900 EUR Euronext Paris 0,00%
ENEL
9,694 EUR MIL +0,01%
EPC GROUPE
291,000 EUR Euronext Paris +0,34%
IDI
67,2000 EUR Euronext Paris +0,90%
INFINEON TECHNOLOGIES
46,620 EUR XETRA +1,89%
INNELEC MULTIMEDIA
1,825 EUR Euronext Paris -0,82%
IT LINK
13,6000 EUR Euronext Paris +0,74%
MUENCHENER RUECKV
565,600 EUR XETRA -0,63%
POUJOULAT
5,600 EUR Euronext Paris +0,36%
SIEMENS
265,800 EUR XETRA +0,82%
SIEMENS ENERGY
119,500 EUR XETRA +1,19%
TRACTIAL
1,1000 EUR Euronext Paris -9,84%
TRANSGENE
0,7340 EUR Euronext Paris -1,87%
VALNEVA
2,6210 EUR Euronext Paris +4,76%
VENTE UNIQUE.COM
14,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
VIEL
18,8400 EUR Euronext Paris +1,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0515 +21,46%
Pétrole Brent
96,52 -2,82%
CAC 40
8 164,29 +0,31%
2CRSI
16,08 +1,26%
SOITEC
94,08 -0,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank