|date
|société
|événement
|09/11/2026
|Transgene
|Résultats du 3ème trimestre
|10/11/2026
|Claranova
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Infineon Technologies AG
|Résultats du 3ème trimestre
|11/11/2026
|Cisco Systems Inc.
|Résultats trimestriels
|Siemens Energy AG
|Résultats du 3ème trimestre
|12/11/2026
|Allianz SE
|Résultats du 3ème trimestre
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Biophytis
|Assemblée générale mixte
|Eiffage
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Emova Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Enel SpA
|Résultats du 3ème trimestre
|Explosifs Prod. Chi.
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Innelec Multimedia
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|It Link
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Muenchener Rueckver
|Résultats du 3ème trimestre
|Siemens AG
|Résultats du 3ème trimestre
|Valneva
|Résultats du 3ème trimestre
|Vente Unique.com
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Viel Et Compagnie
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|13/11/2026
|IDI
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Poujoulat
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre (Avant ouverture)
|Tractial
|Assemblée générale extraordinaire (17:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:12
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|Euronext Paris
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