|date
|société
|événement
|16/11/2026
|Maat Pharma
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|17/11/2026
|Alstom
|Résultats du 1er semestre
|Home Depot
|Résultats trimestriels
|Plast. Val de Loire
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Roth Mions
|Assemblée générale ordinaire (10:00)
|Walt Disney Company
|Résultats du 3ème trimestre
|18/11/2026
|Actia Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (07:00)
|Altamir
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Soitec Silicon
|Résultats du 1er semestre
|ZCCM
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|19/11/2026
|Damartex
|Assemblée générale annuelle (17:00)
|Elior Group
|Résultats annuels (Après clôture)
|Florentaise
|Assemblée générale annuelle
|Ubisoft Entertainment
|Résultats du 1er semestre
|20/11/2026
|Argan
|Assemblée générale mixte (11:00)
|Cie Du Mont Blanc
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Miliboo
|Assemblée générale mixte (09:00)
|Pernod Ricard
|Assemblée générale annuelle
|Vallourec
|Résultats du 3ème trimestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:12
Valeurs associées
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|68,7000 EUR
|Euronext Paris
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|250,0000 EUR
|Euronext Paris
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|2,2900 EUR
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|1,9070 EUR
|Euronext Paris
|-0,68%
|10,7000 EUR
|Euronext Paris
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|0,7900 EUR
|Euronext Paris
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|Euronext Paris
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|Euronext Paris
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|Euronext Paris
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|1,8200 EUR
|Euronext Paris
|+0,55%
|0,2600 EUR
|Euronext Paris
|-7,14%
|101,2000 EUR
|Euronext Paris
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|4,4060 EUR
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