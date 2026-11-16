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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:12

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date société événement
16/11/2026 Maat Pharma Chiffre d'affaires 3ème trimestre
17/11/2026 Alstom Résultats du 1er semestre
Home Depot Résultats trimestriels
Plast. Val de Loire Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Roth Mions Assemblée générale ordinaire (10:00)
Walt Disney Company Résultats du 3ème trimestre
18/11/2026 Actia Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (07:00)
Altamir Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Figeac Aero Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Soitec Silicon Résultats du 1er semestre
ZCCM Assemblée générale extraordinaire (10:00)
19/11/2026 Damartex Assemblée générale annuelle (17:00)
Elior Group Résultats annuels (Après clôture)
Florentaise Assemblée générale annuelle
Ubisoft Entertainment Résultats du 1er semestre
20/11/2026 Argan Assemblée générale mixte (11:00)
Cie Du Mont Blanc Assemblée générale annuelle (10:00)
Miliboo Assemblée générale mixte (09:00)
Pernod Ricard Assemblée générale annuelle
Vallourec Résultats du 3ème trimestre
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ACTIA GROUP
4,0700 EUR Euronext Paris +1,24%
ALSTOM
10,1050 EUR Euronext Paris -0,54%
ALTAMIR
22,5000 EUR Euronext Paris -0,88%
ARGAN
68,7000 EUR Euronext Paris +1,18%
COMPAGNIE MONT BLANC
250,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
DAMARTEX
2,2900 EUR Euronext Paris +0,44%
ELIOR GROUP
1,9070 EUR Euronext Paris -0,68%
FIGEAC AERO
10,7000 EUR Euronext Paris +1,71%
FLORENTAISE
0,7900 EUR Euronext Paris 0,00%
HOME DEPOT
348,760 USD NYSE +0,14%
MAAT PHARMA
1,0340 EUR Euronext Paris +0,58%
MILIBOO
1,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
73,3600 EUR Euronext Paris +0,80%
PLASTiVALOIRE
1,8200 EUR Euronext Paris +0,55%
ROTH MIONS
0,2600 EUR Euronext Paris -7,14%
SOITEC
101,2000 EUR Euronext Paris -1,56%
UBISOFT
4,4060 EUR Euronext Paris +1,71%
VALLOUREC
19,1100 EUR Euronext Paris -0,83%
WALT DISNEY
118,970 USD NYSE +0,62%
ZAMBIA CONS.CAT.B
4,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
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ADOCIA
4,558 -2,48%
Pétrole Brent
95,09 -0,90%
CAC 40
8 390,17 +0,25%
2CRSI
17,64 -3,66%
VUSION
159,7 +6,47%
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