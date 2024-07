Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Calendrier des sociétés sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 07:30









date société événement 01/07/2024 Argan Chiffre d'affaires 1er semestre Emova Group Résultats 1er semestre (Après clôture) 02/07/2024 Sodexo Chiffre d'affaires 3ème trimestre 03/07/2024 Pluxee Chiffre d'affaires 3ème trimestre 04/07/2024 Bluelinea Chiffre d'affaires 1er semestre Fermentalg Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) Ldc Chiffre d'affaires 1er trimestre

Valeurs associées BLUELINEA 1,01 EUR Euronext Paris 0,00% EMOVA GRP 0,95 EUR Euronext Paris 0,00% FERMENTALG 0,41 EUR Euronext Paris 0,00% ARGAN 72,80 EUR Euronext Paris 0,00% LDC 137,50 EUR Euronext Paris 0,00% PLUXEE 26,20 EUR Euronext Paris 0,00% SODEXO 84,00 EUR Euronext Paris 0,00%