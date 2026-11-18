Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux de maintenance sur les infrastructures gazières, principalement en mer du Nord.
Le tableau est classé par date de début d'interruption.
Les volumes sont exprimés en millions de mètres cubes standard par jour (mcm/j) ou en gigawattheures par jour (GWh/j), sauf indication contraire.
|
EXPLOITANT
|
LIEU
|
DATES DE COUPURE
|
DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT
|
INTERRUPTIONS EN 2021
|
Fluxys
|
Interconnexion
|
6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET
|
Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements
|
INTERRUPTIONS EN 2026
|
Gassco #
|
Nyhamna
|
28 septembre, 06h00 CET - 23 novembre, 06h00 CET
|
19,8 mcm/j; maintenance annuelle
|
SSE
|
Atwick
|
2 novembre, 18h00 BST - 8 janvier, 18h00 BST
|
7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05h00 CET - 13 décembre, 05h00 CET
|
96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET
|
62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Atwick
|
12 novembre, 12h00 BST - 20 novembre, 18h00 BST
|
24 GWh/j; indisponibilité imprévue due à un retrait
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 novembre, 05h00 CET - 19 novembre, 05h00 CET
|
34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Atwick
|
15 novembre, 05h00 BST - 18 novembre, 18h00 BST
|
22,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 novembre, 05h00 CET - 30 novembre, 05h00 CET
|
50 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Gassco
|
Visund
|
16 novembre, 06h00 CET - 1er décembre, 06h00 CET
|
13,2 mcm/j; problèmes techniques
|
Gassco +
|
Troll
|
17 novembre, 20h32 CET - 18 novembre, 06h00 CET
|
14 mcm/j; panne de compresseur
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
17 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
22 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Aldbrough
|
18 novembre, 06h00 BST - 18 novembre, 18h00 BST
|
223,32 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
SSE
|
Aldbrough
|
18 novembre, 06h00 BST - 18 novembre, 18h00 BST
|
287,78 GWh/j; indisponibilité planifiée du prélèvement
|
SSE
|
Atwick
|
18 novembre, 06h00 BST - 20 novembre, 18h00 BST
|
15 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
18 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Centrica UK
|
Installation de stockage de Rough
|
20 novembre, 08h00 BST - 5 décembre, 08h00 BST
|
11,8 mcm/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
20 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
19 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Atwick
|
20 novembre, 05h00 BST - 21 novembre, 18h00 BST
|
7,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
22 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
23 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
24 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
43 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
28 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
12 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Gassco
|
Visund
|
1er décembre, 06h00 CET - 2 décembre, 06h00 CET
|
13,1 mcm/j; maintenance annuelle
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 15 décembre, 05h00 CET
|
65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET
|
60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
|
62 GWh/j; autre indisponibilité
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
|
86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA #
|
UGS Bergermeer
|
7 décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
|
86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
8 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 décembre, 04h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 décembre, 04h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA #
|
UGS Bergermeer
|
11 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
11 décembre, 04h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
55 GWh/j; autre indisponibilité
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
17 décembre, 04h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
18 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
12 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
21 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
58 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
INEOS
|
Réseau FPS
|
2026
|
Le test annuel de fermeture de l'ESDV d'Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV de Cruden Bay NGL et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)
|
INTERRUPTIONS EN 2027
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
11 janvier, 05h00 CET - 1er février, 05h00 CET
|
41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
REMARQUES:
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Pour consulter toutes les interruptions de service de Gassco, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3rQojCd
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CET - Heure d'Europe centrale (GMT +1 ou GMT +2, selon la période de l'année)
-
* Perte de capacité imputable à des cavernes distinctes
-
+ indique un nouvel ajout
-
# indique une révision
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