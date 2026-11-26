OPÉRATEUR LIEU DATES DE COUPURE DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT

INTERRUPTIONS EN 2021

Fluxys Interconnexion 6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements

PANNES EN 2026

SSE Atwick 2 novembre, 18 h 00 BST - 8 janvier, 18 h 00 BST 7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05 h 00 CET - 13 décembre, 05 h 00 CET 96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET 62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE Atwick 12 novembre, 12 h 00 BST - 27 novembre, 18 h 00 BST 6 GWh/j; indisponibilité due à un retrait imprévu

TAQA UGS Bergermeer 15 novembre, 05 h 00 CET - 30 novembre, 05 h 00 CET 50 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco Visund 16 novembre, 06 h 00 CET - 1er janvier, 06 h 00 CET 13,2 mcm/j; problèmes de traitement

TAQA UGS Bergermeer 17 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 22 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 18 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 50 mcm/j; maintenance corrective

Centrica UK Installation de stockage de Rough 20 novembre, 08 h 00 BST - 5 décembre, 08 h 00 BST 11,8 mcm/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 20 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 19 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 22 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE # Aldbrough 23 novembre, 03h00 BST - 26 novembre, 19h00 BST 27,76 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

SSE Atwick 23 novembre, 13 h 00 BST - 27 novembre, 18 h 00 BST 15 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 23 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE Atwick 24 novembre, 18 h 00 BST - 27 novembre, 18 h 00 BST 15 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 24 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 43 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE Atwick 27 novembre, 18 h 00 BST - 28 novembre, 18 h 00 BST 7,5 GWh/j; disponibilité prévue de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 28 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET 12 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco Visund 1er décembre, 06 h 00 CET - 2 décembre, 06 h 00 CET 13,1 mcm/j; maintenance annuelle

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05 h 00 CET - 15 décembre, 05 h 00 CET 65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET 60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET 62 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET 86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE Aldbrough 7 décembre, 03h00 BST - 9 décembre, 19h00 BST 27,76 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 7 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET 79 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 9 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 79 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 15 décembre, 04h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 15 décembre, 04h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 11 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 11 décembre, 04 h 00 CET - 23 décembre, 05 h 00 CET 55 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA UGS Bergermeer 13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 17 décembre, 04 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 18 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET 12 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 21 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 58 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

INEOS Réseau FPS 2026 Le test annuel de fermeture de l'ESDV Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV NGL de Cruden Bay et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)

ARRÊTS EN 2027

TAQA # UGS Bergermeer 11 janvier, 05h00 CET - 1er février, 05h00 CET 41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco Troll 20 janvier, 06h00 CET - 24 janvier, 06h00 CET 11 mcm/j; maintenance corrective