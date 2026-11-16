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Calendrier de maintenance du gaz de la mer du Nord : ajout de l'arrêt de Rough
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 06:05

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Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux de maintenance sur les infrastructures gazières, principalement en mer du Nord.

Le tableau est classé par date de début d'arrêt.

Les volumes sont exprimés en millions de mètres cubes standard par jour (mcm/j) ou en gigawattheures par jour (GWh/j), sauf indication contraire.

OPÉRATEUR

LIEU

DATES D'ARRÊT

DESCRIPTION DE L'ARRÊT/IMPACT

ARRÊTS EN 2021

Fluxys

Interconnexion

6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET

Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements

ARRÊTS EN 2026

Gassco

Nyhamna

28 septembre, 06h00 CET - 26 novembre, 06h00 CET

19,8 mcm/j; maintenance annuelle

Spirit Energy +

Terminal nord de Barrow ()

17 oct., 10h10 BST - 16 nov., 12h00 BST

6 mcm/j; indisponibilité imprévue de l'usine de traitement du gaz

SSE

Atwick

2 novembre, 18h00 BST - 8 janvier, 18h00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05h00 CET - 13 décembre, 05h00 CET

96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET

62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco n°

Troll

11 novembre, 06h00 CET - 17 novembre, 06h00 CET

11,3 mcm/j; indisponibilité d'un champ de production de gaz

SSE

Atwick

12 novembre, 12h00 BST - 16 novembre, 18h00 BST

24 GWh/j; indisponibilité due à un retrait imprévu

TAQA

UGS Bergermeer

15 novembre, 05h00 CET - 19 novembre, 05h00 CET

34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

15 novembre, 05h00 CET - 30 novembre, 05h00 CET

50 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

Gassco

Visund

16 nov., 06h00 CET - 1er déc., 06h00 CET

13,2 mcm/j; problèmes de traitement

TAQA

UGS Bergermeer

17 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET

22 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE

Aldbrough

18 nov., 06h00 BST - 18 nov., 18h00 BST

223,32 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

SSE

Aldbrough

18 nov., 06h00 BST - 18 nov., 18h00 BST

287,78 GWh/j; indisponibilité prévue du prélèvement

TAQA

UGS Bergermeer

18 nov., 05h00 CET - 19 déc., 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Centrica UK +

Installation de stockage de Rough

20 nov., 08h00 BST - 5 déc., 08h00 BST

11,8 mcm/j; indisponibilité prévue de l'injection

TAQA

UGS Bergermeer

20 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET

19 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE

Atwick

22 nov., 05h00 BST - 28 nov., 18h00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA

UGS Bergermeer

22 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

23 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

24 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

43 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

28 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

41 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET

12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco

Visund

1er décembre, 06h00 CET - 2 décembre, 06h00 CET

13,1 mcm/j; maintenance annuelle

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 15 décembre, 05h00 CET

65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET

60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET

62 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET

86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA #

UGS Bergermeer

7 décembre, 05h00 CET - 15 décembre, 05h00 CET

86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

8 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

15 déc., 04h00 CET - 19 déc., 05h00 CET

82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

15 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

11 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

79 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

11 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

55 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA

UGS Bergermeer

17 déc., 04h00 CET - 19 déc., 05h00 CET

82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

18 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

21 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

58 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

INEOS

Réseau FPS

2026

Le test annuel de fermeture de l'ESDV d'Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV de Cruden Bay NGL et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)

REMARQUES:

  • Pour consulter l’ensemble des arrêts de Gassco, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3rQojCd

  • CET - Heure d’Europe centrale (GMT +1 ou GMT +2, selon la période de l’année)

  • * Perte de capacité imputable à des cavernes distinctes

  • + indique un nouvel ajout

  • # indique une révision

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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