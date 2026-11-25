Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux de maintenance sur les infrastructures gazières, principalement en mer du Nord.
Le tableau est classé par date de début d'interruption.
Les volumes sont exprimés en millions de mètres cubes standard par jour (mcm/j) ou en gigawattheures par jour (GWh/j), sauf indication contraire.
|
OPÉRATEUR
|
LIEU
|
DATES DE COUPURE
|
DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT
|
INTERRUPTIONS EN 2021
|
Fluxys
|
Interconnexion
|
6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET
|
Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31.392.673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements
|
INTERRUPTIONS EN 2026
|
Gassco
|
Nyhamna
|
28 septembre, 06h00 CET - 26 novembre, 06h00 CET
|
19,8 mcm/j; maintenance annuelle
|
SSE
|
Atwick
|
2 novembre, 18 h 00 BST - 8 janvier, 18 h 00 BST
|
7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05 h 00 CET - 13 décembre, 05 h 00 CET
|
96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET
|
62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Atwick
|
12 novembre, 12 h 00 BST - 27 novembre, 18 h 00 BST
|
6 GWh/j; indisponibilité due à un retrait imprévu
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 novembre, 05 h 00 CET - 30 novembre, 05 h 00 CET
|
50 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Gassco
|
Visund
|
16 novembre, 06 h 00 CET - 1er janvier, 06 h 00 CET
|
13,2 mcm/j; problèmes de traitement
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
17 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
|
22 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
18 nov., 05h00 CET - 19 déc., 05h00 CET
|
50 mcm/j; maintenance corrective
|
Centrica UK
|
Installation de stockage de gaz brut
|
20 nov., 08 h 00 BST - 5 déc., 08 h 00 BST
|
11,8 mcm/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
20 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
|
19 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
22 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Aldbrough
|
23 nov., 03h00 BST - 25 nov., 19h00 BST
|
27,76 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
SSE
|
Atwick
|
23 nov., 13 h 00 BST - 27 nov., 18 h 00 BST
|
15 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
23 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
|
17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Atwick
|
24 nov., 18 h 00 BST - 27 nov., 18 h 00 BST
|
15 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
24 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
|
43 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Spirit Energy +
|
Barrow (terminal nord)
|
25 nov., 12 h 17 BST - 25 nov., 12 h 00 BST
|
6 mcm/j; indisponibilité imprévue de l'usine de traitement du gaz
|
SSE
|
Atwick
|
27 nov., 18 h 00 BST - 28 nov., 18 h 00 BST
|
7,5 GWh/j; disponibilité prévue de l'injection
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
28 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
|
41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
|
12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Gassco
|
Visund
|
1er décembre, 06 h 00 CET - 2 décembre, 06 h 00 CET
|
13,1 mcm/j; maintenance annuelle
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05 h 00 CET - 15 décembre, 05 h 00 CET
|
65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET
|
60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
|
62 GWh/j; autre indisponibilité
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
|
86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
|
29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
SSE
|
Aldbrough
|
7 décembre, 03 h 00 BST - 9 décembre, 19 h 00 BST
|
27,76 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
|
TAQA #
|
UGS Bergermeer
|
7 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET
|
79 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
9 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
|
79 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 décembre, 04 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
15 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET
|
34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
11 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
11 déc., 04 h 00 CET - 23 déc., 05 h 00 CET
|
55 GWh/j; autre indisponibilité
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
13 déc., 05h00 CET - 19 déc., 05h00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
17 déc., 04 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET
|
82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
18 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET
|
12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
21 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET
|
58 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
|
INEOS
|
Réseau FPS
|
2026
|
Le test annuel de fermeture de l'ESDV Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV NGL de Cruden Bay et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)
|
ARRÊTS EN 2027
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
11 janvier, 05h00 CET - 29 janvier, 05h00 CET
|
41 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
Gassco
|
Troll
|
20 janvier, 06 h 00 CET - 24 janvier, 06 h 00 CET
|
11 mcm/j; maintenance corrective
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
29 janvier, 05 h 00 CET - 19 février, 05 h 00 CET
|
29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
REMARQUES:
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Pour consulter toutes les interruptions de service de Gassco, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3rQojCd
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CET - Heure d'Europe centrale (GMT +1 ou GMT +2, selon la période de l'année)
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* Perte de capacité imputable à des cavernes distinctes
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+ indique un nouvel ajout
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# indique une révision
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