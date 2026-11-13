Calendrier de maintenance du gaz de la mer du Nord : ajout de l'arrêt d'Atwick

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux de maintenance sur les infrastructures gazières, principalement en mer du Nord.
Le tableau est classé par date de début d'interruption.
Les volumes sont exprimés en millions de mètres cubes standard par jour (mcm/j) ou en gigawattheures par jour (GWh/j), sauf indication contraire.
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EXPLOITANT
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LIEU
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DATES DE COUPURE
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DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT
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INTERRUPTIONS EN 2021
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Fluxys
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Interconnexion
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6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET
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Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements
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PANNES EN 2025
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INEOS
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Réseau FPS
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4e trimestre (25 novembre)
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La TAR de la ligne 3 a commencé; durée prévue actuellement: douze (12) semaines
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INTERRUPTIONS EN 2026
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SSE
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Aldbrough
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28 août, 06 h 00 BST - 15 novembre, 06 h 00 BST
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70,01 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
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Gassco
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Nyhamna
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28 septembre, 06h00 CET - 26 novembre, 06h00 CET
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19,8 mcm/j; maintenance annuelle
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SSE
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Atwick
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29 septembre, 21 h 31 BST - 15 novembre, 18 h 00 BST
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15 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
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SSE
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Atwick
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2 novembre 18 h 00 BST - 8 janvier 18 h 00 BST
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7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
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Gassco
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Visund
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5 novembre, 06 h 00 CET - 16 novembre, 06 h 00 CET
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13,2 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz
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SSE
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Atwick
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8 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST
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7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
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TAQA
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UGS Bergermeer
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9 novembre, 05 h 00 CET - 13 décembre, 05 h 00 CET
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96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET
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62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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SSE
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Atwick
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10 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST
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7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection
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Gassco n°
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Troll
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11 novembre, 06 h 00 CET - 14 novembre, 06 h 00 CET
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11,3 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz
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TAQA
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UGS Bergermeer
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Du 11 novembre à 05 h 00 CET au 15 novembre à 05 h 00 CET
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55 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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SSE +
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Atwick
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12 nov., 12 h 00 BST - 16 nov., 18 h 00 BST
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24 GWh/j; indisponibilité imprévue due à un retrait
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TAQA
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UGS Bergermeer
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15 novembre, 05 h 00 CET - 19 novembre, 05 h 00 CET
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34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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Du 15 novembre à 05h00 CET au 30 novembre à 05h00 CET
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50 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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Gassco
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Visund
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16 nov., 06h00 CET - 1er déc., 06h00 CET
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13,2 millions de m³/j; problèmes de traitement
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TAQA
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UGS Bergermeer
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17 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET
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22 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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SSE
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Aldbrough
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18 nov., 06 h 00 BST - 18 nov., 18 h 00 BST
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223,32 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
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SSE
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Aldbrough
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18 nov., 06h00 BST - 18 nov., 18h00 BST
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287,78 GWh/j; indisponibilité prévue du prélèvement
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TAQA
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UGS Bergermeer
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18 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET
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74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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20 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET
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19 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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SSE
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Atwick
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22 nov., 05h00 BST - 28 nov., 18h00 BST
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7,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection
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TAQA
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UGS Bergermeer
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22 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET
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77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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23 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET
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17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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24 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET
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43 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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28 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET
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41 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET
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12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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74 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
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74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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Gassco
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Visund
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1er décembre, 06 h 00 CET - 2 décembre, 06 h 00 CET
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13,1 mcm/j; maintenance annuelle
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05 h 00 CET - 15 décembre, 05 h 00 CET
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65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET
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60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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Du 1er décembre à 05h00 CET au 11 décembre à 05h00 CET
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62 GWh/j; autre indisponibilité
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
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74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET
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86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET
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29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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7 décembre, 05h00 CET - 17 décembre, 05h00 CET
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86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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8 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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15 déc., 04 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET
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82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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15 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET
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34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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11 déc., 05 h 00 CET - 23 déc., 05 h 00 CET
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79 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET
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82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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11 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET
|
55 GWh/j; autre indisponibilité
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TAQA
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UGS Bergermeer
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17 déc., 04h00 CET - 19 déc., 05h00 CET
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82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression
|
TAQA
|
UGS Bergermeer
|
18 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET
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12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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TAQA
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UGS Bergermeer
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21 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET
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58 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression
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INEOS
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Réseau FPS
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2026
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Le test annuel de fermeture de l'ESDV d'Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV de Cruden Bay NGL et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)
REMARQUES:
-
Pour consulter l’ensemble des arrêts de Gassco, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3rQojCd
-
CET - Heure d’Europe centrale (GMT +1 ou GMT +2, selon la période de l’année)
-
* Perte de capacité imputable à des cavernes distinctes
-
+ indique un nouvel ajout
-
# indique une révision
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