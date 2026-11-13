Calendrier de maintenance du gaz de la mer du Nord : ajout de l'arrêt d'Atwick

EXPLOITANT LIEU DATES DE COUPURE DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT

INTERRUPTIONS EN 2021

Fluxys Interconnexion 6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements

PANNES EN 2025

INEOS Réseau FPS 4e trimestre (25 novembre) La TAR de la ligne 3 a commencé; durée prévue actuellement: douze (12) semaines

INTERRUPTIONS EN 2026

SSE Aldbrough 28 août, 06 h 00 BST - 15 novembre, 06 h 00 BST 70,01 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco Nyhamna 28 septembre, 06h00 CET - 26 novembre, 06h00 CET 19,8 mcm/j; maintenance annuelle

SSE Atwick 29 septembre, 21 h 31 BST - 15 novembre, 18 h 00 BST 15 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

SSE Atwick 2 novembre 18 h 00 BST - 8 janvier 18 h 00 BST 7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco Visund 5 novembre, 06 h 00 CET - 16 novembre, 06 h 00 CET 13,2 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz

SSE Atwick 8 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST 7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05 h 00 CET - 13 décembre, 05 h 00 CET 96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET 62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE Atwick 10 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST 7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco n° Troll 11 novembre, 06 h 00 CET - 14 novembre, 06 h 00 CET 11,3 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz

TAQA UGS Bergermeer Du 11 novembre à 05 h 00 CET au 15 novembre à 05 h 00 CET 55 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE + Atwick 12 nov., 12 h 00 BST - 16 nov., 18 h 00 BST 24 GWh/j; indisponibilité imprévue due à un retrait

TAQA UGS Bergermeer 15 novembre, 05 h 00 CET - 19 novembre, 05 h 00 CET 34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer Du 15 novembre à 05h00 CET au 30 novembre à 05h00 CET 50 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

Gassco Visund 16 nov., 06h00 CET - 1er déc., 06h00 CET 13,2 millions de m³/j; problèmes de traitement

TAQA UGS Bergermeer 17 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET 22 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE Aldbrough 18 nov., 06 h 00 BST - 18 nov., 18 h 00 BST 223,32 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

SSE Aldbrough 18 nov., 06h00 BST - 18 nov., 18h00 BST 287,78 GWh/j; indisponibilité prévue du prélèvement

TAQA UGS Bergermeer 18 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 20 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET 19 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE Atwick 22 nov., 05h00 BST - 28 nov., 18h00 BST 7,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA UGS Bergermeer 22 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET 77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 23 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET 17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 24 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET 43 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 28 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET 41 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET 12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco Visund 1er décembre, 06 h 00 CET - 2 décembre, 06 h 00 CET 13,1 mcm/j; maintenance annuelle

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05 h 00 CET - 15 décembre, 05 h 00 CET 65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET 60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer Du 1er décembre à 05h00 CET au 11 décembre à 05h00 CET 62 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET 86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET 29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 7 décembre, 05h00 CET - 17 décembre, 05h00 CET 86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 8 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 15 déc., 04 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 15 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET 34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 11 déc., 05 h 00 CET - 23 déc., 05 h 00 CET 79 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET 82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 11 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET 55 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA UGS Bergermeer 17 déc., 04h00 CET - 19 déc., 05h00 CET 82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA UGS Bergermeer 18 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET 12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA UGS Bergermeer 21 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET 58 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression