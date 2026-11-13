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Calendrier de maintenance du gaz de la mer du Nord : ajout de l'arrêt d'Atwick
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 07:01

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Vous trouverez ci-dessous le calendrier des travaux de maintenance sur les infrastructures gazières, principalement en mer du Nord.

Le tableau est classé par date de début d'interruption.

Les volumes sont exprimés en millions de mètres cubes standard par jour (mcm/j) ou en gigawattheures par jour (GWh/j), sauf indication contraire.

EXPLOITANT

LIEU

DATES DE COUPURE

DESCRIPTION DE LA COUPURE/IMPACT

INTERRUPTIONS EN 2021

Fluxys

Interconnexion

6 juillet, 06h00 CET - 31 mars 2028, 06h00 CET

Réduction de la capacité d'importation en provenance du Royaume-Uni à 31 392 673 kWh/h; maintenance imprévue des équipements

PANNES EN 2025

INEOS

Réseau FPS

4e trimestre (25 novembre)

La TAR de la ligne 3 a commencé; durée prévue actuellement: douze (12) semaines

INTERRUPTIONS EN 2026

SSE

Aldbrough

28 août, 06 h 00 BST - 15 novembre, 06 h 00 BST

70,01 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco

Nyhamna

28 septembre, 06h00 CET - 26 novembre, 06h00 CET

19,8 mcm/j; maintenance annuelle

SSE

Atwick

29 septembre, 21 h 31 BST - 15 novembre, 18 h 00 BST

15 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

SSE

Atwick

2 novembre 18 h 00 BST - 8 janvier 18 h 00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco

Visund

5 novembre, 06 h 00 CET - 16 novembre, 06 h 00 CET

13,2 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz

SSE

Atwick

8 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05 h 00 CET - 13 décembre, 05 h 00 CET

96 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

70 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

9 novembre, 05h00 CET - 30 décembre, 05h00 CET

62 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

SSE

Atwick

10 novembre, 18 h 00 BST - 13 novembre, 18 h 00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité imprévue de l'injection

Gassco n°

Troll

11 novembre, 06 h 00 CET - 14 novembre, 06 h 00 CET

11,3 mcm/j; indisponibilité du champ de production de gaz

TAQA

UGS Bergermeer

Du 11 novembre à 05 h 00 CET au 15 novembre à 05 h 00 CET

55 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE +

Atwick

12 nov., 12 h 00 BST - 16 nov., 18 h 00 BST

24 GWh/j; indisponibilité imprévue due à un retrait

TAQA

UGS Bergermeer

15 novembre, 05 h 00 CET - 19 novembre, 05 h 00 CET

34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

Du 15 novembre à 05h00 CET au 30 novembre à 05h00 CET

50 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

Gassco

Visund

16 nov., 06h00 CET - 1er déc., 06h00 CET

13,2 millions de m³/j; problèmes de traitement

TAQA

UGS Bergermeer

17 novembre, 05 h 00 CET - 1er décembre, 05 h 00 CET

22 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE

Aldbrough

18 nov., 06 h 00 BST - 18 nov., 18 h 00 BST

223,32 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

SSE

Aldbrough

18 nov., 06h00 BST - 18 nov., 18h00 BST

287,78 GWh/j; indisponibilité prévue du prélèvement

TAQA

UGS Bergermeer

18 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

20 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

19 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

SSE

Atwick

22 nov., 05h00 BST - 28 nov., 18h00 BST

7,5 GWh/j; indisponibilité planifiée de l'injection

TAQA

UGS Bergermeer

22 nov., 05 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET

77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

23 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

17 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

24 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

43 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

28 nov., 05h00 CET - 1er déc., 05h00 CET

41 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

30 novembre, 05h00 CET - 1er décembre, 05h00 CET

12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

30 novembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

38 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

Gassco

Visund

1er décembre, 06 h 00 CET - 2 décembre, 06 h 00 CET

13,1 mcm/j; maintenance annuelle

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05 h 00 CET - 15 décembre, 05 h 00 CET

65 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 8 décembre, 05h00 CET

60 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

Du 1er décembre à 05h00 CET au 11 décembre à 05h00 CET

62 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

74 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

1er décembre, 05h00 CET - 11 décembre, 05h00 CET

86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

6 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

77 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

4 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

6 décembre, 05h00 CET - 23 décembre, 05h00 CET

29 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

7 décembre, 05h00 CET - 17 décembre, 05h00 CET

86 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

8 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

55 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

15 déc., 04 h 00 CET - 19 déc., 05 h 00 CET

82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

15 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

34 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

11 déc., 05 h 00 CET - 23 déc., 05 h 00 CET

79 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

13 décembre, 05h00 CET - 19 décembre, 05h00 CET

82 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

11 déc., 04h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

55 GWh/j; autre indisponibilité

TAQA

UGS Bergermeer

17 déc., 04h00 CET - 19 déc., 05h00 CET

82 GWh/j; indisponibilité de la station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

18 décembre, 05 h 00 CET - 19 décembre, 05 h 00 CET

12 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

TAQA

UGS Bergermeer

21 déc., 05h00 CET - 23 déc., 05h00 CET

58 GWh/j; indisponibilité d'une station de compression

INEOS

Réseau FPS

2026

Le test annuel de fermeture de l'ESDV d'Unity, le test d'étanchéité de l'ESDV de Cruden Bay NGL et les tests des équipements de Forties Charlie auront lieu (3e trimestre - 4 août); l'arrêt de l'Old Lock Berth aura lieu (2e trimestre)

REMARQUES:

  • Pour consulter l’ensemble des arrêts de Gassco, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3rQojCd

  • CET - Heure d’Europe centrale (GMT +1 ou GMT +2, selon la période de l’année)

  • * Perte de capacité imputable à des cavernes distinctes

  • + indique un nouvel ajout

  • # indique une révision

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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