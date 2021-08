Calao Finance sort de ContentArmor avec une plus-value

L'équipe de ContentArmor reste basée à Rennes et formera le socle d'un nouveau centre de R&D pour les solutions de sécurité et de vidéo de Synamedia. Cela générera donc de la création d'emplois en France.

(AOF) - Calao Finance a cédé en plus-value sa participation dans ContentArmor à la société anglaise Synamedia. Cette dernière est le plus grand fournisseur indépendant de logiciels vidéo au monde. Avec l'acquisition de ContentArmor, elle renforce son offre en matière de sécurité vidéo avec le Edge Watermarking pour l'industrie des médias et du divertissement dans le monde entier. Calao Finance s'est dite très heureuse d'avoir accompagné ContentArmor dans sa croissance sur un marché porteur, le tatouage numérique.

