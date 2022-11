Calao Finance lance son fonds Vitirev Terradev

Cette première levée de fonds a permis de mobiliser plus de 20 millions d'euros pour démarrer les premiers investissements. L'objectif étant d'atteindre 50 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le fonds géré par Calao Finance a été abondé par plusieurs grands investisseurs comme la Région Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires pour le compte de l'Etat, le Crédit Mutuel Arkéa, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, ainsi que par des investisseurs privés et des family offices.

La valeur créée par le fonds est double : revaloriser le foncier et la production vitivinicole et répondre à l'attente des consommateurs souhaitant des produits préservant la biodiversité.

(AOF) - Calao Finance annonce le lancement du Fonds Vitirev Terradev, le premier fonds à impact dédié au financement de la transition agroécologique dans la viticulture. Le fonds a été créé à l'initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des Territoires, agissant pour le compte de l'État dans le cadre du Programme " Territoires d'innovation " de France 2030. Le fonds investit dans des exploitations vitivinicoles afin d'accélérer leur passage vers une viticulture agroécologique de type HVE3 ou bio.

