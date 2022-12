Calao Finance lance le FPCI Movie One

(AOF) - Calao Finance a annoncé le lancement du FPCI Movie One, son nouveau Fonds thématique dédié à la distribution internationale et à la coproduction de films d'animation français. Ce secteur de la production audiovisuelle est en forte croissance de par le déploiement des plateformes SVOD/AVOD mondiales. Ceci constitue une innovation de marché que veille à détecter Calao Finance dans sa politique d’investissement. Ce Fonds est ouvert à la souscription à partir de 100 000 euros et vise à investir dans plus d'une trentaine de projets cinématographiques.

Le fonds est par ailleurs doté d'un accord sur trois longs-métrages avec l'un des leaders de l'animation mondiale, le groupe Mediawan Kids & Family et plus spécifiquement son département de production de longs-métrages, ON Classics qui se consacre au développement et à la production de long-métrages innovants adaptés de propriétés intellectuelles iconiques et à destination du marché international.

La gestion des investissements de ce fonds professionnel s'appuie sur l'expertise d'une équipe financière compétente ainsi que sur celle de Boris Hertzog, qui a été producteur exécutif du film Renaissance, Cristal du meilleur film au festival d'Annecy en 2006 (considéré comme la palme d'or du monde de l'animation) et producteur délégué de la série Alvinnn et les Chipmunks (1ère série animée au monde en 2022).