Calao Finance entre au capital du corse Alta Game

(AOF) - Après My Coach Sport (Bastia), qui développent des applications digitales pour le suivi des entraînements des sportifs, professionnels et amateurs, adoptées par 8 fédérations dont la Fédération Française de Football, les FIP Corse Développement de Calao Finance poursuivent leurs investissements dans l'économie insulaire en arrivant au capital d'Alta Game.

Alta Game développe un concept de complexes dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être. Le premier établissement est situé à Porto-Vecchio et propose un ensemble d'activités : des salles d'Escape Game, avec 3 configurations, à la réalité virtuelle en passant par le football indoor, le squash et les cours de padel.

Les Fonds Corse développement lancés en 2015 par Calao Finance, sont aujourd'hui investis dans l'agro-alimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, le digital media, les services informatiques et l'hôtellerie-restauration.