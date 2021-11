Calao Finance dégage une large plus-value avec Little Cigogne

Little Cigogne compte désormais 500 000 clients et vise l'international.

Cette transformation de l'offre a permis à Little Cigogne d'avoir une forte croissance avec un chiffre d'affaires multiplié par plus de dix, depuis l'arrivée de Calao Finance au capital de la société.

Ainsi Calao Finance est entré au capital de Little Cigogne avec ses Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) en 2016, qui fut une année charnière pour l'entreprise qui lança "la malle coup de cœur", envoyée aux clients qui ne paieront que les éléments qu'ils souhaitent conserver. Ceci permettait aux parents de choisir et aussi de mieux gérer leur budget.

(AOF) - Calao Finance a annoncé la cession avec une large plus-value, par ses FCPI, de sa participation Little Cigogne, dédiée à la mode enfantine. Cette opération illustre les innovations de marché que permet le capital investissement par son accompagnement dans la durée, souligne la société de gestion.

