Cal-Maine Foods CALM.O a annoncé mercredi qu'elle allait abattre environ 1,8 million de volailles après la détection d'un cas de grippe aviaire dans l'un de ses sites en Floride, ce qui a contraint le producteur américain d'œufs à suspendre temporairement la production sur ce site.
La société a indiqué avoir suspendu la production sur ce site conformément aux protocoles du ministère américain de l'Agriculture, et qu'elle allait abattre 1,4 million de poules pondeuses et 360 000 poulettes, soit 2,7 % de son cheptel.
La grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée "grippe aviaire", a entraîné l'abattage de centaines de millions de volailles au cours des dernières années, perturbant l'approvisionnement alimentaire et faisant grimper les prix, bien que les cas d'infection chez l'homme restent rares.
Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), "le risque pour la santé humaine que représentent les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) pour le grand public américain est considéré comme faible".(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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