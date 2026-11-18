Cal-Maine va abattre 1,8 million de volailles et suspendre la production dans son site de Floride après la détection d'un cas de grippe aviaire

Cal-Maine Foods CALM.O a annoncé mercredi qu'elle allait abattre environ 1,8 million de volailles après la détection d'un cas de grippe aviaire dans l'un de ses sites en Floride, ce qui a contraint le producteur américain d'œufs à suspendre temporairement la production sur ce site.

La société a indiqué avoir suspendu la production sur ce site conformément aux protocoles du ministère américain de l'Agriculture, et qu'elle allait abattre 1,4 million de poules pondeuses et 360 000 poulettes, soit 2,7 % de son cheptel.

La grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée "grippe aviaire", a entraîné l'abattage de centaines de millions de volailles au cours des dernières années, perturbant l'approvisionnement alimentaire et faisant grimper les prix, bien que les cas d'infection chez l'homme restent rares.

Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), "le risque pour la santé humaine que représentent les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) pour le grand public américain est considéré comme faible".