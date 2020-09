CAIXABANK et BANKIA seraient sur le point de fusionner

(AOF) - Les banques espagnoles Caixabank et Bankia ont confirmé ce jeudi soir, dans un document réglementaire, les informations du pure-player El Confidentcial selon lesquelles elles sont sur le point de fusionner. D'après des sources de marché, ladite fusion pourrait être réalisée dans les prochains jours. Une telle opération donnerait ainsi naissance à la plus grosse banque ibérique, détenant plus 650 milliards d'euros d'actifs et 50 000 employés.

Bankia avait dû être renflouée par l'Etat espagnol en 2012 suite à la crise financière. Ce dernier détient désormais 61,8% du capital de la banque madrilène, mais sa participation dans la nouvelle entité pourrait être réduite à 14%, sur la base du cours de la capitalisation boursière de jeudi.