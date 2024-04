Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caixabank: bénéfice net part du groupe de 1,01 MdE information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le revenu brut progresse de +12,7% sur un an à 3,5 milliards d'euros à fin mars 2024, grâce à la hausse des revenus nets d'intérêts (+27,4%).



Le Groupe a enregistré un bénéfice net part du groupe de 1,01 milliard d'euros au premier trimestre 2024, en hausse de +17,5% par rapport aux 855 millions d'euros enregistrés à la même période de 2023.



Le rendement des capitaux propres (ROE) s'est établi à 13,4% à fin mars et le coefficient d'exploitation s'est à nouveau amélioré pour atteindre 40,3%.



Le ratio de fonds propres CET1 s'établit à 12,3% suite à l'impact du nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros initié en mars (-22 pb)



Le Groupe compte 20,1 millions de clients à travers un réseau de plus de 4 100 agences en Espagne et au Portugal et dispose de plus de 600 milliards d'euros d'actifs.



Gonzalo Gortazar, DG de CaixaBank, a souligné que ' Nous avons commencé l'année 2024 avec une activité commerciale intense et des gains de parts de marché, tout en maintenant des niveaux solides de rentabilité et d'efficacité '.





