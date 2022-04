Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CaixaBank: bénéfice net de 707 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - Le Groupe CaixaBank a enregistré un bénéfice attribuable de 707 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 21,9 % par rapport à la même période de 2021. Le bénéfice déclaré a augmenté de 37,6 %, en excluant les éléments extraordinaires découlant de la fusion avec Bankia.



Si l'on tient compte des impacts générés par la fusion, le bénéfice a chuté de 85,2 % en glissement annuel, le bénéfice du premier trimestre 2021 s'établissant à 4,78 milliards d'euros.



Les revenus de base s'élèvent à 2,76 milliards d'euros, affichant une légère réduction de 1,7 %, principalement en raison de la baisse des revenus nets d'intérêts (-5,4 %) par rapport à la même période de 2021.



Les indicateurs d'activité sont restés stables au cours du trimestre, les prêts et avances bruts à la clientèle s'élevant à 353,4 milliards d'euros et les fonds de la clientèle à 619,9 milliards d'euros.



Parallèlement, les actifs sous gestion s'élèvent à 152,82 milliards d'euros. Hors effets de marché, ils ont progressé de 0,1%.



D'autre part, les ventes nettes de produits d'épargne à long terme ont atteint 1,21 milliard d'euros au cours du trimestre et la part de marché combinée (29,6%) a augmenté de 13 points de base par rapport à décembre.



La bonne gestion des risques, permet à CaixaBank de contenir son ratio NPL et de renforcer son ratio de couverture NPL. Le ratio NPL était de 3,5% à la fin du premier trimestre, en dessous des 3,6% rapportés à la fin de l'année 2021, tandis que le ratio de couverture NPL est passé de 63% à 65%, grâce à une réduction des prêts non performants.



CaixaBank a également renforcé ses niveaux de capital et de liquidité au cours du premier trimestre. Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) s'est établi à 13,4 % (13,2 % sans les ajustements transitoires de l'IFRS 9), tandis que le ratio MREL total pro-forma était de 26,5 %, respectant ainsi le niveau requis pour 2024.



Le total des actifs liquides s'élève à 171,2 milliards d'euros, en croissance de 2,85 milliards d'euros sur le trimestre.