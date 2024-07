Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caixabank: bénéfice net de 2,68 MdsE en juin (+25,2%) information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les revenus nets d'intérêts s'élèvent à 5,57 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de +20,5% sur un an, et les revenus des services (gestion de fortune, assurance prévoyance et frais bancaires) progressent de +4,4% à 2,45 milliards d'euros.



Le groupe CaixaBank élargit sa clientèle et sert désormais 20,2 millions de clients en Espagne et au Portugal, à travers un réseau de plus de 4 100 agences.



Le résultat brut progresse de +15,4% à 7,70 milliards d'euros, supérieur à la croissance des charges administratives et amortissements récurrentes (+4,6% ; 3,03 milliards d'euros), permettant aux revenus avant dépréciations de progresser de +23,8% à 4,67 milliards d'euros.



Le groupe CaixaBank a dégagé un bénéfice net attribuable de 2,68 milliards d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +25,2% par rapport aux 2,14 milliards d'euros enregistrés à la même période de 2023, soutenu par une amélioration significative de l'activité, avec une croissance à la fois des crédits et des fonds de clientèle.



A fin juin, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) s'établit à 12,2%.





Valeurs associées CAIXABANK 5,24 EUR Sibe -3,47%