CaixaBank: bénéfice de 4,82 MdsE en 2023 (+53,9%)

(CercleFinance.com) - CaixaBank affiche un bénéfice de 4,82 milliards d'euros en 2023, en hausse de +53,9% par rapport aux 3,13 milliards d'euros enregistrés en 2022.



La hausse du core revenue (+31,6% sur l'année) à 15,14 milliards d'euros se distingue en 2023, tirée par les revenus nets d'intérêts, qui s'élèvent à 10,11 milliards d'euros (+54,3%). Cette performance satisfaisante compense la baisse des frais et commissions nets (-5,1%).



' Le revenu brut progresse de +28,3% sur l'année à 14,23 milliards d'euros, tiré par les revenus nets d'intérêts (+54,3%), les revenus des services d'assurance (+19,6%) et les participations (+26,4%), compensant la baisse des frais et commissions (-5,1%) ' indique Gonzalo Gortazar, CEO de CaixaBank.



Le Conseil d'administration de CaixaBank proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,3919 E brut par action sur les bénéfices de 2023, soit un versement en numéraire de 60 % à verser en avril. Cela équivaut à un paiement total aux actionnaires de 2,89 milliards d'euros.





