Caixabank achète Bankia pour €4,3 milliards

(actualisé avec précisions) MADRID, 18 septembre (Reuters) - Caixabank CABK.MC a annoncé vendredi l'acquisition de Bankia BKIA.MC , contrôlée par l'Etat, dans le cadre d'une opération intégralement en actions valorisant cette dernière 4,3 milliards d'euros pour donner naissance au plus grand groupe bancaire d'Espagne par les actifs. Caixabank propose 0,6845 action pour chaque titre Bankia, ce qui, selon elle, représente une prime de 20% sur l'action Bankia valorisée 1,41 euro. La transaction devrait générer environ 770 millions d'euros de synergies et 290 millions d'euros de revenus supplémentaires par an, disent les deux établissements. Le groupe issu de cette fusion, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021, disposera de 600 milliards d'euros d'actifs. Cette opération pourrait annoncer une vague de consolidation dans le secteur bancaire européen, confronté depuis plusieurs années à un environnement de taux très bas aggravé cette année par la crise du coronavirus. Ce mouvement de consolidation pourrait particulièrement concerner Espagne, où le nombre de banques est déjà passé de 55 à 12 depuis la crise financière de 2008. (Jesús Aguado version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

