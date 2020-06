Cafom : souhaite vendre sa filiale Habitat

(CercleFinance.com) - Cafom a décidé de vendre sa filiale Habitat. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe Cafom sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com).

Cafom a décidé d'accorder une exclusivité de discussion et de négociation à Monsieur Thierry Le Guénic. L'offre de reprise de Monsieur Thierry Le Guénic fera l'objet d'une procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel.

Habitat exploite 34 magasins en propre (26 en France, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde.

Au 30 septembre 2019, le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 ME.