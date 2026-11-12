CAFOM signe un exercice record grâce à la vigueur de ses activités en Europe

Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a réalisé un chiffre d'affaires de 487,6 millions d'euros au titre de son exercice 2025-2026, en hausse de 11,6% sur un an, soit une progression de plus de 50 millions d'euros. La croissance s'est nettement accélérée au second semestre, atteignant 17,2%, après 6,3% sur les six premiers mois de l'exercice.

Dans les territoires d'Outre-mer, le chiffre d'affaires a progressé de 3,4%, à 244,7 millions d'euros, malgré un contexte de consommation toujours contraint par les tensions sur le pouvoir d'achat. L'activité a notamment bénéficié de la reprise de stocks de Brandt France, permettant au groupe de renforcer la compétitivité de son offre et de gagner des parts de marché.

Parallèlement, la plateforme Dommarket.fr, revendeur officiel d'Amazon dans les territoires ultramarins, poursuit son développement, avec plus de 45 000 commandes livrées au cours de l'exercice.

Le pôle e-Commerce Europe continentale s'impose comme le principal moteur de croissance du groupe, avec un chiffre d'affaires record de 242,9 millions d'euros, en progression de 21,4%.

Cette dynamique s'est intensifiée au second semestre ( 26,7%), soutenue par l'expansion internationale, la montée en puissance de la place de marché et les performances de la marque Habitat, dont le chiffre d'affaires a plus que doublé en un an. Les ventes réalisées à l'international représentent désormais 55 % de l'activité du pôle, contre 51 % un an plus tôt.

Fort de cette dynamique, CAFOM poursuit son déploiement européen avec l'ouverture de quatre nouveaux marchés, en Finlande, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. Le site Vente-unique.com et sa place de marché sont désormais accessibles dans 20 pays, tandis que la marque Habitat est présente dans 12 pays.