Cafom : repli limité des ventes, résistance de la marge commerciale

(AOF) - Cafom est stable à 12,75 euros après la publication de résultats semestriels contrastés. Sur la période de six mois close fin mars, le distributeur d'objets de maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son) également actionnaire majoritaire du site Internet vente-unique.com a réalisé un bénéfice net en hausse de 90% à 11,1 millions d'euros. Ce bond s'explique par un effet de comparaison favorable. L'an dernier en effet, le groupe avait accusé une perte de déconsolidation liée à la cession du pôle Habitat finalisée en octobre 2020.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 13,6 millions, en repli de 42% pour un Ebitda de 27,7 millions, en baisse de 19,5%.

Cafom a évoqué "l'augmentation mesurée des charges opérationnelles courantes (1,8 million d'euros, en hausse de 2,4%)", qui "provient principalement de l'ouverture de nouveaux magasins en Outre-Mer".

Le taux de marge s'établit à 51%, en retrait contenu de 1,2 point malgré les tensions inflationnistes sur les marchandises et les coûts d'approche.

La marge commerciale ressort à 103 millions, en repli de 4,6%. "Le groupe démontre ainsi sa capacité historique à négocier les prix d'achat, à limiter les intermédiaires et les coûts associés et à ajuster sa politique commerciale en cas de besoin".

Le chiffre d'affaires s'établit à 202 millions, en baisse de 2,5% par rapport au niveau des six premiers mois de l'exercice précédent, qui avait été en progression de +35%. Le pôle Outre-Mer affiche une progression de +8,2% permettant au groupe de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-16,2%).

Pour les mois à venir, le groupe assure rester vigilant face aux conséquences de la crise sanitaire, ayant provoqué une intensification des tensions sociales, et aux tensions inflationnistes portant sur les marchandises et les coûts d'approche.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.