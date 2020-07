CAFOM : perte de 8 millions d'euros au premier semestre

(AOF) - Cafom a publié une perte nette de 8 millions d'euros au premier semestre clos au 31 mars 2020 contre une perte de 1,4 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la grande distribution d'équipements de la maison ressort à +1,4 million, en baisse de plus de 75% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d'affaires est, en en repli de 1,6% en données retraitées à 153 millions d'euros.

La société souligne qu'après un premier trimestre encourageant, en progression de 4,6% sur une base retraitée après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu, et un début de deuxième trimestre dans la même dynamique, l'activité du groupe a été fortement pénalisée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Aussi, afin de protéger sa trésorerie face à la chute brutale d'activité liée à l'épidémie, le groupe a mis en place un plan de réduction de ses coûts.

Cafom a, par ailleurs, décidé de sécuriser ses liquidités en souscrivant, avec ses principales banques partenaires en France métropolitaine et en Outre-Mer des prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 28,3 millions d'euros.

