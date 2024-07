Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cafom: hausse des bénéfices semestriels information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Cafom annonce un résultat net part du groupe de 7,5 millions d'euros pour son premier semestre 2023-24, à comparer à 5,9 millions sur la même période de l'exercice précédent, avec un EBITDA ajusté de 26,3 millions contre 23 millions au 31 mars 2023.



Le chiffre d'affaires du groupe de distribution a augmenté de 3% à 215,1 millions, avec un taux de marge en hausse de deux points à 50,6%, porté par la performance du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,8 points) et à la stabilité au sein du pôle Outre-mer.



En termes de perspectives, Cafom prévient que les évènements de mai en Nouvelle-Calédonie auront un impact sur ses comptes du second semestre, avec trois magasins détruits qui représentaient plus de 40% du chiffre d'affaires du territoire.





Valeurs associées CAFOM 9,36 EUR Euronext Paris 0,00%