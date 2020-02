Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cafom : hausse de 4,6% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 10/02/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'inscrit à 85,8 ME au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020, en croissance de +4,6% sur une base retraitée après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu. ' Les deux pôles d'activité sont en croissance en ce début d'exercice ' souligne le groupe. Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 58,6 ME, en croissance de 3,2% sur une base retraitée. Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +7,7% à données comparables, à 27,3 ME, porté par la performance commerciale de Vente-unique.com (+9%).

Valeurs associées CAFOM Euronext Paris 0.00%