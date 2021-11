Cafom : hausse de 25,8% du chiffre d'affaires sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 398,3 ME sur l'exercice 2020-2021, en croissance de +25,8%, dont +3,2% au 4ème trimestre.

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a enregistré un chiffre d'affaires de 229,1 ME, en croissance +18,4% sur l'exercice 2020-2021. Le pôle e-Commerce termine l'année avec une excellente progression de +37,3%.

' La société a désormais pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 ME, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante (EBIT) supérieure à 10% à horizon 2026 ' indique la direction.