Cafom: 'étude des options pour la marque Habitat'

(CercleFinance.com) - Prenant acte de la liquidation judiciaire de HDI (Habitat Design International) prononcée le 28 décembre, le groupe de distribution Cafom indique 'étudier les meilleures options pour valoriser la marque Habitat'.



Il rappelle avoir accordé la licence de la marque à HDI dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de HDI, le 6 octobre 2020 à Terence Capital, dans le cadre d'un recentrage sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer et de sites e-commerce.



Cafom a toutefois pris la décision de résilier la licence de marque 'en raison du mécontentement grandissant des clients à l'égard d'HDI, dont la presse s'est faite l'écho, notamment au titre des défauts de livraisons des marchandises commandées'.





Valeurs associées CAFOM Euronext Paris -1.09%