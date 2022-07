Cafom : des revenus en repli et des ambitions commerciales autour de Vente-unique.com

Après un repli marqué par l'effet de base exigeant lié à la surconsommation générale des biens et services en ligne pendant les périodes de confinements, Vente-unique.com (96% de l'activité du pôle) a enregistré un chiffre d'affaires stable au mois de juin 2022 par rapport à celui du mois de juin 2021.

L'activité en Outre-Mer (+7,2%) continue d'afficher une croissance régulière et solide, alors que celle du pôle e-Commerce est en repli (-16,3%).

(AOF) - Le Groupe Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a réalisé un chiffre d'affaires de 93,5 millions d'euros au troisième trimestre 2021-2022, contre 97,7 millions d'euros au cours de la même période de l'exercice précédent. Un niveau d'activité qui porte le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice à 295,5 millions d'euros, en repli limité de 3%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.